Nunez sale sugli spalti, si scaglia contro i tifosi della Colombia e consola il figlio (VIDEO)

Una rissa sulle tribune del Bank of America Stadium di Charlotte ha rovinato i festeggiamenti della Colombia per il successo contro l’Uruguay che l’ha proiettata alla finale di Coppa America. Al fischio finale la tensione che ha attraversato tutto l’incontro è sfociata nel contatto tra i due gruppi di tifosi.

Colombia-Uruguay 1-0, furiosa rissa al termine della partita: i calciatori salgono sugli spalti: ‘Incolumità delle famiglie a rischio’

Le immagini mostrano anche il coinvolgimento di qualche giocatore, come l’attaccante uruguaiano del Liverpool Darwin Nunez, intervenuto colpendo con un pugno al viso qualcuno. Con lui sono poi saliti sugli spalti anche Ronald Araújo , difensore del Barcellona, ed altri calciatori della celeste.

“Vi dico una cosa, fate attenzione perché in un settore dove erano posizionati i tifosi della Colombia c’erano anche le nostre famiglie. La loro incolumità è stata messa in pericolo e siamo dovuti entrare per far uscire i nostri cari, piccolissimi neonati . Non c’era un solo agente di polizia. Sono arrivati mezz’ora e noi eravamo lì a difendere i nostri” – ha detto José María Giménez. In rete il video della zuffa tra Nunez e i tifosi della Colombia è diventato virale così come quello in cui tenta di consolare il figlio dopo quanto accaduto sugli spalti.

Darwin Nunez è salito sugli spalti ed ha preso a pugni alcuni tifosi, poi ha consolato il figlio

Va ricordato che gli stadi che ospitano il torneo non sono dotati di sbarre o recinzioni di filo metallico e grazie alle scale è facile accedere dal campo di gioco alle tribune o viceversa. Resta da vedere se la Conmebol applicherà sanzioni nei confronti dei calciatori per questi episodi. La tensione era già emersa durante la partita tra i due gruppi, con urla e tentativi di rissa. I colombiani, imbattuti da 28 incontri dall’inizio del 2022 se si esclude una sconfitta con l’Argentina, domenica affronteranno a Miami proprio i campione del mondo 2022.

As a United fan who absolutely despises Liverpool, was about to laugh at Darwin Nunez then I realised he actually did this to protect his family, who were being attacked by Colombian fans.



The security failed.



Fair play to him and Araujo 👏 pic.twitter.com/Gw9C2jW6Xo — UF (@UtdFaithfuls) July 11, 2024

Darwin Núñez si prenderà una bella squalifica di 6 mesi minimo questi giro. Occhio al Liverpool che a questo punto tornerà sul mercato delle punte. pic.twitter.com/U2uLTebz51 — Deliux 🦢 "Er Bandana" (@deliux9) July 11, 2024