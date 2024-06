Guardano l’esordio del Cile in Copa America con il defunto: la veglia funebre fa discutere (VIDEO)

Non hanno rinunciato ad assistere al match di Copa America del Cile contro il Perù neanche nel momento più doloroso.

Una famiglia ha posizionato la televisione davanti alla bara per assistere all’esordio del Cile contro il Perù in Copa America

Una famiglia ha seguito l’esordio della Roja contro il Perù nel bel mezzo della veglia funebre. “Zio Feña, grazie per tutti i momenti felici che hai regalato, ti ricorderemo sempre. La tua famiglia” – si legge vicino alla bara sulla quale era posizionata anche una maglietta di un club di calcio. Davanti al feretro una televisione con le immagini della sfida Cile-Perù, conclusasi sul punteggio di 0 a 0, con parenti e congiunti a seguire con attenzione le evoluzione del gioco.

Le immagini della veglia funebre sono diventate virale sul web

Le immagini della veglia funebre hanno fatto il giro del mondo dividendo inevitabilmente il popolo social. C’è chi si è mostrato indignato e chi ha richiamato alle usanze locali. Non è da escludere che il defunto fosse un grande tifoso di calcio che seguiva in ogni circostanza i match della Roja. I familiari hanno simbolicamente voluto seguire con lui per l’ultima volta l’impegno in Copa America della nazionale cilena.