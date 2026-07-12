Brno, la gara si trasforma in tragedia: due piloti morti dopo il terribile incidente in partenza

Philipp Steinmayr e Adrian Rus

Philipp Steinmayr e Adrian Rus muoiono dopo il terribile incidente

Doveva essere una giornata di sport e passione per i motori, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il motociclismo europeo. Il Campionato Internazionale Alpe Adria piange la scomparsa di Philipp Steinmayr e Adrian Rus, i due piloti morti dopo un drammatico incidente avvenuto all’Automotodrom di Brno, in Repubblica Ceca.

La conferma ufficiale è arrivata dalla FIM Europe, che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità motociclistica.

Il drammatico incidente alla partenza della gara

Secondo la ricostruzione diffusa dagli organizzatori, l’incidente si è verificato pochi istanti dopo il via della prova riservata alle categorie Superstock 1000 e Superbike.

Per cause ancora in fase di accertamento, Philipp Steinmayr, pilota austriaco di 32 anni, sarebbe rimasto fermo in pista a causa di un problema tecnico subito dopo la partenza. In quel momento è sopraggiunto il romeno Adrian Rus, 43 anni, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Le conseguenze sono state devastanti.

Philipp Steinmayr morto sul colpo, Adrian Rus è deceduto in ospedale

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per Philipp Steinmayr non c’è stato nulla da fare. Il pilota è morto sul circuito a causa delle gravissime lesioni riportate.

Adrian Rus, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni disperate. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma il quarantatreenne è morto poco dopo il ricovero.

Rus era molto conosciuto anche fuori dalle competizioni grazie alla sua attività di vlogger, con cui raccontava il mondo delle due ruote a migliaia di appassionati.

La FIM Europe conferma il doppio lutto

Con una nota ufficiale, la FIM Europe ha confermato il decesso dei due piloti.

L’organismo internazionale ha ricordato che, nonostante il rapido intervento delle équipe mediche presenti sul circuito, le ferite riportate dai due motociclisti si sono rivelate incompatibili con la vita.

Nel messaggio di cordoglio sono state espresse le più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che facevano parte del mondo del motociclismo.

Weekend cancellato in segno di rispetto

Dopo la tragedia, gli organizzatori hanno deciso di interrompere l’intera manifestazione.

Sono state annullate tutte le gare ancora in programma, comprese quelle delle categorie Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup e Women’s European Championship.

La decisione è stata presa in segno di rispetto per le vittime e per le loro famiglie. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto sul circuito ceco.