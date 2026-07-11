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Marco Bezzecchi, la paura dopo la caduta: ecco come sta e quando può tornare in pista

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 11 Lug, 2026 - ore: 19:41 #incidente Bezzecchi, #Sachsenring
La reazione del box alla rovinosa caduta di BezzecchiLa reazione del box alla rovinosa caduta di Bezzecchi

Il pilota Aprilia costretto a lasciare il Sachsenring dopo la caduta in qualifica: frattura scomposta della clavicola sinistra e operazione imminente

La sua gara è finita ancora prima di cominciare. Marco Bezzecchi ha affidato ai social il primo messaggio dopo il violento incidente che lo ha costretto a dire addio al weekend del Gran Premio di Germania. Poche parole, ma cariche di determinazione: «È un momento duro, ma noi siamo più duri», ha scritto il pilota dell’Aprilia, già rientrato in Italia per sottoporsi all’intervento chirurgico.

L’incidente si è verificato durante il primo tentativo del Q2 al Sachsenring. Bezzecchi ha perso improvvisamente il controllo della sua RS-GP in curva 7, venendo sbalzato dalla moto a circa 140 chilometri orari. Un impatto violento che ha fatto subito temere conseguenze importanti.

Frattura scomposta e intervento chirurgico

Gli accertamenti medici hanno confermato i timori dello staff Aprilia. Il pilota romagnolo ha riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, una lesione che rende inevitabile il ricorso alla chirurgia.

Per questo motivo Bezzecchi ha lasciato immediatamente il circuito tedesco per fare rientro in Italia, dove sarà operato dal professor Giuseppe Porcellini, specialista di riferimento per questo tipo di infortuni.

L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi di recupero e iniziare la riabilitazione già nelle ore successive all’operazione.

Il messaggio ai tifosi

Nonostante la delusione per un fine settimana sfumato, il pilota ha voluto rassicurare i tifosi con un messaggio che fotografa il suo stato d’animo.

«È un momento duro, ma noi siamo più duri», ha scritto sui propri profili social, confermando la volontà di tornare in pista il prima possibile.

Una frase che ha raccolto migliaia di messaggi di incoraggiamento da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Quando potrebbe tornare in pista

Lo stop arriva in un momento delicato della stagione. Bezzecchi occupa le posizioni di vertice del Mondiale e il forfait del Sachsenring pesa inevitabilmente sulla sua rincorsa.

La lunga pausa estiva del campionato, però, potrebbe trasformarsi in un alleato prezioso. Se il recupero procederà senza complicazioni, il pilota Aprilia punta a essere nuovamente in sella già nel Gran Premio di Gran Bretagna, in programma il 9 agosto.

La Sprint senza il pilota Aprilia

Senza Bezzecchi in griglia, la Sprint del Sachsenring ha visto il dominio di Marc Márquez, che ha conquistato la vittoria davanti al fratello Alex Márquez e a Fabio Di Giannantonio, regalando alla Ducati una tripletta.

Per Aprilia resta soprattutto la preoccupazione per le condizioni del suo pilota di riferimento. Tutta l’attenzione è ora rivolta all’intervento chirurgico e al percorso di recupero, con la speranza di rivedere Bezzecchi protagonista già al prossimo appuntamento del Mondiale.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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