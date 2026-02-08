Notizie Audaci

Riccardo Lorello, il bronzo olimpico in casa a Rho: chi è il pattinatore che ha stupito tutti ai Giochi Milano-Cortina 2026

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 8 Feb, 2026 - ore: 18:06 #Olimpiadi Milano Cortina 2026, #Riccardo Lorello
Riccardo Lorello bronzo olimpico a Milano-Cortina 2026: l’impresa davanti alla sua città

Il ghiaccio di Rho Fiera si tinge d’azzurro e regala all’Italia un’altra medaglia nella giornata olimpica. Riccardo Lorello, partito dalla terza batteria senza i favori del pronostico, compie una scalata clamorosa nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e conquista un bronzo storico, davanti alla sua gente, tre giorni dopo il compleanno.

Un’impresa quasi cinematografica: fino alla nona delle dieci batterie, il 23enne milanese resta incredibilmente in testa, tenendo dietro rivali blasonati come Bloemen e Loubineaud. Alla fine l’oro va al norvegese Sander Eitrem (6:03.95, record olimpico), l’argento al ceco Metodej Jilek, ma il bronzo di Lorello (+5.27) ha il sapore della favola olimpica.

Ai piedi del podio Davide Ghiotto, recordman mondiale dei 10.000, mentre Michele Malfatti chiude dodicesimo. Per l’Italia è la quarta medaglia di giornata e la seconda sulla pista di Rho dopo l’oro di Francesca Lollobrigida.

Chi è Riccardo Lorello, il pattinatore italiano che ha sorpreso il mondo

Riccardo Lorello è il prototipo del talento cresciuto lontano dai riflettori e sbocciato nel momento più grande. Nato a Milano nel 2002, figlio d’arte (il padre era un atleta), mette i pattini ai piedi da bambino, iniziando con il pattinaggio a rotelle, disciplina che pratica dai 6 ai 19 anni.

La svolta arriva nel 2020, nel pieno della pandemia. Mentre il mondo si ferma, Lorello si trasferisce in Trentino per allenarsi sul ghiaccio: una scelta radicale che gli cambia la carriera e, oggi, la vita. Da lì l’ingresso nell’Esercito, la Nazionale, le prime convocazioni ai Mondiali juniores e in Coppa del Mondo.

Nel 2024-2025 arriva il debutto ai Mondiali senior in Norvegia con un sesto posto nei 5000 metri, distanza in cui nel gennaio 2026 conquista l’argento europeo. È anche il secondo italiano, dopo Ghiotto, a scendere sotto il muro dei 12’50” nei 10.000 metri.

La gara olimpica di Rho: dal sogno al bronzo “in casa”

Gareggiare alle Olimpiadi è già un privilegio. Farlo nella propria città è un evento quasi irripetibile. Lorello lo sapeva, e lo ha vissuto senza farsi travolgere.

«Durante la gara non pensavo a niente», ha raccontato. «Negli ultimi due giri ho pensato al record olimpico, ero gasato. Sono veramente felice».

Il pubblico di Rho, circa 50mila abitanti, lo ha adottato come eroe locale. Il Comune aveva celebrato la convocazione con un messaggio: “Forza Richi! Avrai 50.000 rhodensi a fare il tifo per te”. Una profezia avverata sul ghiaccio olimpico.

Da promessa a simbolo della nuova generazione azzurra

Lorello rappresenta una generazione di atleti italiani cresciuti tra sacrificio e professionalizzazione. Ama la velocità, le moto, Valentino Rossi è il suo idolo. Prima delle gare ascolta musica per scaricare la tensione.

Il suo percorso è emblematico: dalla provincia lombarda alle piste più veloci del mondo, passando per la pandemia, il trasferimento in montagna, l’ingresso nell’Esercito e la Nazionale. Una parabola che racconta il nuovo sport italiano, sempre più strutturato ma ancora capace di produrre storie romantiche.

Cosa significa il bronzo di Lorello per l’Italia olimpica

Il bronzo nei 5000 metri non è solo una medaglia. È un manifesto. Dimostra che l’Italia può competere nel pattinaggio di velocità, tradizionale feudo nordico, e che Milano-Cortina non è solo una vetrina, ma un laboratorio di campioni.

In un’Olimpiade dove la pressione ha già spezzato sogni e aspettative, Lorello ha fatto l’opposto: ha trasformato la tensione in carburante.

E mentre il pubblico applaudiva il ragazzo di casa, si aveva la sensazione rara che lo sport avesse scritto una storia perfetta: l’outsider che diventa eroe davanti alla sua città.

A Milano-Cortina 2026, Riccardo Lorello non è solo un bronzo olimpico. È già un simbolo.

