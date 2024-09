Roma a Juric dopo l’esonero di De Rossi: Gasperini gli fa gli auguri, Sabatini contro il club

Dopo aver esonerato Daniele De Rossi, la Roma ha praticamente definito l’ingaggio di Ivan Juric, ex tecnico di Torino e Verona. L’agente, Giuseppe Riso, è arrivato da poco a Trigoria per parlare con i Friedkin e la dirigenza. Al centro sportivo giallorosso sono rimasti Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente capitano e vice della squadra, mentre il resto dei compagni è tornato a casa in attesa dell’allenamento rinviato al pomeriggio.

“Mi dispiace per De Rossi, mi ha sorpreso devo dire, perché è una stagione che è partita in difficoltà per tante squadre dovuta a un mercato con date assurde”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’esordio in Europa contro l’Arsenal, a proposito dell’esonero di Daniele De Rossi alla Roma.

“Non è così facile buttare dentro nuovi acquisti e fare una squadra, ma ormai non si guarda mai oltre al risultato”, ha aggiunto. “De Rossi mi piace sia come allenatore, con la svolta che ha dato alla Roma, e perchè è un giovane emergente”, ha detto. “Per quanto riguarda Juric gli auguro il meglio” – ha concluso Gasperini a proposito delle voci che vorrebbero il tecnico croato come possibile sostituto di De Rossi alla Roma. Critico l’ex ds della Roma Walter Sabatini. “De Rossi licenziato no, non si può fare. Qualcuno sta vivendo un delirio di onnipotenza“.

“Società di incompetenti”, “club ridicolo” o “facciamo la fine del Napoli dello scorso anno”. E’ questo il tenore dei messaggi via social e radio del tifo romanista dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Instagram e X sono stati presi d’assalto dalle prime ore del mattino dopo l’annuncio dei Friedkin di liquidare l’ex tecnico romanista. Gli hashtag “De Rossi” e “ASRoma” sono entrati immediatamente in tendenza e non mancano anche commenti di chi giustifica la scelta dei Friedkin con la tesi del “era un allenatore in confusione totale”. In tanti hanno invocato Allegri ma alla fine la scelta è ricaduta su Juric.