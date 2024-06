Salernitana, dalla Francia: ‘Granata sulle tracce del difensore Yoan Koré’

Non solo le avviate trattative per Coda e Vandeputte, il ds della Salernitana Gianluca Petrachi è al lavoro per consegnare a mister Sottil un reparto difensivo completamento rinnovato dopo i disastri della passata stagione.

La Salernitana valuta il 19enne Koré, il capitano della Francia under 20 andrà in scadenza di contratto con il Paris Fc

Tra i nomi sul taccuino dell’operatori di mercato ci sarebbe anche il difensore centrale Yoan Wakis Koré, 19 anni, capitano dalla nazionale under 20 transalpina. Nell’ultima stagione ha disputato con il Paris Fc 21 gare in Ligue 2 realizzando 2 gol. Nel 2025 andrà in scadenza di contratto e per assicurarsi le prestazioni del talentuoso calciatore si sarebbero mossi diversi club della Ligue 1 ma secondo i media francesi Koré è seguito anche da club stranieri con la Salernitana che sarebbe stata tra le prime a chiedere informazioni.

ℹ️📂 𝑌𝑜𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑟𝑒́



▫️ Le défenseur du Paris FC (21 matchs, 2 buts en Ligue 2) et capitaine de l'équipe de France U20 plaît au LOSC, au Havre et à l'AJ Auxerre, qui se sont tous renseignés.



▫️ La Salernitana (Serie B 🇮🇹) devrait prochainement formuler une première offre. pic.twitter.com/raTODQttlN — Léo Aschi (@_LeoAschi_) June 27, 2024

Petrachi potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni per assicurarsi un elemento di prospettiva. Contestualmente sta valutando le offerte per Pirola e Daniliuc che difficilmente proseguiranno l’avventura in Campania. Entrambi hanno diversi estimatori. L’austriaco potrebbe trasferirsi in Scozia per vestire la maglia del Celtic. Più complicato trovare sistemazione a Lovato dopo la deludente stagione sia con la Salernitana, nella prima parte, che con il Torino poi.