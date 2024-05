Jerome Boateng ha già trovato squadra, giocherà in Bundesliga austriaca con il Lask

Appena 7 presenze con la maglia della Salernitana ed una carriera che sembrava destinata a chiudersi per i problemi fisici che da mesi perseguitano Jerome Boateng. Il difensore tedesco, campione del mondo 2014, ha annunciato a sorpresa di aver già trovato una nuova sistemazione.

Jerome Boateng ha annunciato l’accordo con il Lask dopo aver salutato i tifosi della Salernitana

Il difensore centrale ha sottoscritto un contratto fino al 2026 con il Lask, squadra di Pasching che milita nella Bundesliga austriaca. É stato lo stesso Boateng ad annunciare l’intesa dopo aver salutato i tifosi granata con un post pubblicato sui profili social.

“Sono incredibilmente entusiasta di giocare per il Lask da adesso in poi. Cari fan non vedo davvero l’ora di conoscervi presto. Proprio come i miei nuovi compagni, lo staff e gli allenatori. Affrontiamo insieme la prossima stagione e festeggiamo tante vittorie”.

‘Entusiasta di giocare per il Lask, spero di festeggiare tante vittorie’

Jerome Boateng ha pubblicato una foto con la maglia della nuova squadra mentre sul profilo del club c’è lo scatto del momento in cui sottoscrive l’accordo con la società austriaca con la quale potrà effettuare un ritiro precampionato completo nella speranza di trovare una buona condizione e giocare con maggiore continuità rispetto alla disastrosa avventura con la Salernitana conclusasi con la retrocessione in serie B con 4 turni di anticipo.