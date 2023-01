Salernitana su Kouyaté, l’indiscrezione dell’Équipe sul maxi rilancio granata

La Salernitana riparte da Nicola e stringe i tempi per rinforzare una rosa che già prima della sosta presentava qualche lacuna. Gli infortuni di Maggiore, Mazzocchi, Sepe e in ultimo Fazio hanno ulteriormente ristretto il ventaglio delle opzioni a disposizione del tecnico che aveva chiesto al ds De Sanctis anche rinforzi sugli esterni ed a metà campo.

La Salernitana ha offerto 6 milioni al Metz, il difensore era vicino al trasferimento al Montpellier

Per la difesa, oltre il gambiano Omar Colley, è tornato d’attualità il nome di Boubakar Kouyaté , in forza al Metz, come riferito da L’Equipe e dalla pagina Team Grenat che ha riferito di un’importante rilancio per il centrale che il ds granata aveva già cercato in estate.

La Salernitana avrebbe offerto 6 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore maliano. Sul giocatore si era fiondato il Montpellier ma l’offerta della Salernitana potrebbe cambiare le carte in tavola.