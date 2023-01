Salernitana, Iervolino si affida alla magia di Nicola da subentrante

La giravolta di Iervolino è compiuta con la farsa esonero che è arrivata all’ultimo atto, almeno per questa settimana, con il ritorno di Davide Nicola che succede a se stesso alla guida della Salernitana.

La giravolta di Iervolino

Magari, come pur ha ironicamente affermato qualche tifoso, perché da subentrante rende meglio. Scherzi a parte, eppure pare di essere proprio in un programma del genere, restano i numeri disastrosi registrati dalla Salernitana in queste ultime 5 giornate con una sosta di un mese e mezzo che non è stata sfruttata a dovere né per rinforzare la squadra né per ripresentarsi al meglio sotto il profilo atletico e tattico. All’orizzonte c’è il Napoli e c’è da chiedersi se la fiducia a Nicola va oltre a quanto accadrà nel complicatissimo derby.

Semplici aveva detto sì ma non convinceva

Semplici aveva detto sì per sei mesi ma Iervolino non era convinto. Grottesca e poco chiara anche la vicenda del confronto con i calciatori due giorni dopo l’esonero.

Di sicuro il patron sperava nel colpo ad effetto alla Benitez ma alla fine si è ritrovato a fare la giravolta dopo essere salito sull’ottovolante Atalanta con De Sanctis che resta aggrappato alla poltrona ma che di fatto esce ridimensionato e relegato ad un ruolo marginale in ambito decisionale.

La lettera di Nicola su Facebook

In una lettera pubblicata su Facebook Davide Nicola ha ricostruito le ultime 48 ore con la richiesta al presidente di rivedere la decisione e la mediazione di Morgan De Sanctis.