Sardar Azmoun nel mirino di Corona, pubblicato video: ‘Guarda le corse di cavalli mentre gioca la Roma’

Un altro calciatore della Roma, l’iraniano Sardar Azmoun, è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona. Come aveva anticipato poche ore prime ha pubblicato sul sito Dillingernews.it un video pubblicato in cui si vede il giocatore in tribuna allo stadio Olimpico che sembrerebbe guardare una corsa di cavalli sul telefonino mentre la squadra giallorossa giocava.

“Difficile dire se sta scommettendo effettivamente o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita” – viene evidenziato dal sito di Corona.

Fabrizio Corona ha pubblicato un video di Sardar Azmoun che starebbe guardando una corsa di cavalli mentre era in tribuna

Il filmato è stato registrato con un telefonino nel quale si vede un giovane con un cappello in testa che sta guardando sul cellulare probabilmente una corsa di cavalli. “Starà scommettendo? Ah saperlo! Ecco il video” – scrive il sito dell’ex re dei paparazzi, che sostiene pure che quel giovane sarebbe Azmoun.

Di questa passione di Sardar Azmoun per i cavalli aveva parlato recentemente anche la Gazzetta dello Sport sottolineando che l’iraniano vorrebbe coinvolgere anche qualche suo compagno di squadra convincendolo a diventare socio. Una passione che l’iraniano si è esplicitata anche sui social network. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono diverse le foto che lo ritraggono vicino ai cavalli.