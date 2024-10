Sci in lutto, la 19enne Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta: l’amore per la montagna e l’uncinetto

Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi. La 19enne azzurra di sci alpino è deceduta in seguito a una caduta sulle piste della Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. Le sue condizioni erano apparse gravissime al momento del ricovero. L’atleta era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano, dove è morta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre.

Morta Matilde Lorenzi, l’azzurra era caduta durante gli allenamenti in Val Senales

Torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile, era una sciatrice del Centro sportivo dell’Esercito Italiano. Nella passata stagione ha vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino. Matilde Lorenzi si era ben comportata ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia, dove si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.

Sciatrice anche sua sorella Lucrezia Lorenzi , attualmente nella terza squadra nazionale. Specialista delle prove veloci originaria di Sestriere, Matilde Lorenzi ha esordito in Coppa Europa l’ 11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera ; il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023. Non aveva mai preso parte a gare di Coppa del mondo ma era seguita con attenzione dai tecnici azzurri, tra cui Angelo Weiss che partecipò alle Olimpiadi di invernali di Lillehammer 1994 e Nagano 1998.

Matilde Lorenzi è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Gravald G1 in Val Senales. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano dove le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie. In ospedale, Lorenzi è stata operata d’urgenza per ricomporre il trauma cranio-facciale. Nella caduta, infatti, ha battuto la testa. Le prime indagini condotte dai carabinieri di Silandro hanno escluso la presenza di piante o barriere a bordo pista e il tracciato della pista è apparso regolare.

Il disperato intervento chirurgico dopo l’operazione, aveva nel mirino l’esordio in Coppa del Mondo

Avrebbe compiuto vent’anni il 15 novembre, la 19enne si era messa per la prima volta gli sci ai piedi quando andava ancora all’asilo ma aveva molti interessi e hobby, tra cui la moda, la cucina e la fotografia e l’uncinetto con cui allentava la tensione prima delle gare. Avida lettrice di romanzi, il suo grande amore, però, era la montagna: “É un posto dove sentirsi liberi e lasciarsi andare” – aveva raccontato.

“Mi piace anche senza neve per correre e andare in bici. Quando si vede una pista tanto ripida si pensa ‘mamma mia la devo proprio fare?’, poi invece si rivela una cosa divertente, perché sciare é sempre divertente Si avvicina al dipingere, si lascia sempre una traccia”. Messaggi di cordoglio dai vertici istituzionali ad iniziare dalla premier Giorgia Meloni fino alle massime autorità sportive. “Una preghiera”. É quanto scritto dalla campionessa azzurra Sofia Goggia in un post sul suo profilo Instagram dopo aver pubblicato una fotografia di Matilde Lorenzi.