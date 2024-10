Matilde Lorenzi cade durante gli allenamenti in Val Senales, grave la promessa dello sci azzurro

Sono ore di apprensione per conoscere le condizioni di salute di Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino italiano caduta la mattina di lunedì 28 ottobre sulle nevi del ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige.

Matilde Lorenzi ha sbattuto violentemente il viso dopo la rovinosa caduta

La 20enne sciatrice della squadra italiana C femminile, residente a Sestriere, è ricoverata in condizioni molto gravi causa politraumi all’ospedale San Maurizio di Bolzano dove sono in corso accertamenti sanitari. Lorenzi, specialista delle discipline veloci – supergigante (è campionessa italiana assoluta in carica) e discesa libera – si stava allenando sulla pista rossa ‘Grawand nr. 1’ assieme ad alcune compagne di nazionale.

Improvvisamente, Matilde è caduta – stando ad alcuni testimoni presenti sul ghiacciaio, avrebbe sbattuto il viso – ha perso lo sci ed è stata subito soccorsa dagli allenatori presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari che, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata con l’elicottero in ospedale. Presenti anche i carabinieri sia del Centro di addestramento di Selva Val Gardena che della locale Stazione di Senales che si occupano dei rilievi. Matilde Lorenzi, nata il 15 novembre del 2004 a Torino, sorella di Lucrezia, anche lei azzurra dello sci, nel marzo dello scorso anno si era laureata campionessa italiana assoluta e della categoria giovani di supergigante battendo l’azzurra della squadra di Coppa del mondo, Laura Pirovano.

La ventenne è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni

Sempre nella stagione scorsa la partecipazione ai Campionati mondiali juniores di Chatel in Francia dove si era classificata quarta nel team event e sesta in discesa. L’esordio in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina di Valfurva mentre il miglior piazzamento è l’undicesimo nel superG del 12 dicembre dello scorso anno a Sankt Moritz. Non ha mai preso parte a gare di Coppa del mondo.