Serginho, gravissimo lutto per l’ex rossonero: ‘Sempre nei nostri cuori’

Gravissimo lutto per l’ex giocatore del Milan Serginho. É venuto a mancare il figlio, Diego, che aveva solo 20 anni. Non sono ancora chiare le cause della morte del giovane.

Dramma Serginho, morto il figlio Diego a 20 anni: il cordoglio di Milan e Inter

Il Milan ha riferito di “tragica e prematura” scomparsa esprimendo il cordoglio per la dolorosa perdita. “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia. Sempre nei nostri cuori” – su legge sul profilo X del club rossonero. Condoglianze anche dall’Inter e dal Monza. “Adriano Galliani e AC Monza sono vicini a Serginho e alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell’amato Diego”.

L’ex terzino, ora 53enne, ha trascorso nove anni nel club milanese, tra il 1999 e il 2008. Prima di allora, ha giocato per club come Cruzeiro, São Paulo o Flamengo. Al Milan Serginho ha vinto quasi tutto: uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa, due Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per club. Ha concluso la sua carriera calcistica al Milan.