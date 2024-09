Sinner, morta zia Margith: il numero uno gli aveva dedicato gli Us Open

Era arrivato da poche ore a Pechino quando è stato avvertito dalla ferale notizia. Lutto per l’azzurro Jannik Sinner. É scomparsa la zia Margith, alla quale il campione altoatesino aveva dedicato un pensiero dopo la vittoria storica agli Us Open. “Lei è importante per me. Durante questo torneo ho capito quali cose fossero importanti per me” – aveva detto a New York due settimane fa.

La sorella della madre, Siglinde, si è spenta dopo una brutta malattia, a soli 56 anni. La famiglia Sinner – Rauchegger che ha comunicato con un necrologio in tedesco la morte di Margith. “Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa” – si legge nell’incipit del testo. “Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa”.

La zia dell’azzurro era nata a Villabassa e le esequie saranno celebrate martedì 24 settembre alle ore 14 nel centro della Val Pusteria. Il campione italiano, numero 1 al mondo, è arrivato in Cina dove prenderà parte ai due tornei di Pechino (China open) e Shanghai prima di rientrare in Europa per le Atp Finals e le finali di Coppa Davis.