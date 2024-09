Sinner nella storia: Us Open e doppio slam, un capolavoro al bacio con dedica speciale

Un trionfo al bacio. Quello che Anna Kalinskaya dà in mondovisione a Jannik Sinner pochi istanti dopo aver trionfato agli Us Open di Tennis. Il modo più dolce per celebrare una vittoria storica. L’azzurro è il primo italiano a vincere due slam nella stessa stagione. Una vittoria da numero uno del mondo. Niente l’ha scalfito. Ha reagito da fenomeno nei pochi momenti in cui è andato in difficoltà nel corso del match.

La gioia dei tecnici di Sinner

Sinner è il primo italiano a vincere gli Us Open e due slam nella stessa stagione: il bacio alla fidanzata dopo l’apoteosi su Fritz

Di fronte aveva l’intero impianto di Flushing Meadow che ha provato a trascinare Fritz al trionfo ma l’altoatesino non si è mai scomposto. Ha risposto con i fatti alle provocazioni delle ultime settimane ed ha ripagato l’affetto di chi l’ha sostenuto nelle difficoltà. Un implacabile Jannik Sinner si è preso di prepotenza gli Us Open battendo in tre set 6-3, 6-4, 7-5 il ‘padrone di casa’ Taylor Fritz, che aveva 24mila spettatori a sostenerlo sulle tribune del campo centrale ‘Arthur Ashe ‘ di Flushing Meadows, a New York. L’azzurro però non ha sentito nessuno, ha imposto il suo tennis, ha servito forte e ha centrato l’ennesimo primato della sua ‘giovane’ carriera: primo italiano a vincere gli Us Open, impresa che era riuscita in campo femminile alla sola Flavia Pennetta nel 2015.

Sinner premiato da Agassi

Sinner con Taylor Fritz

Secondo Slam per l’azzurro dopo gli Australian Open, sempre in questo straordinario 2024, primo giocatore dai tempi di Guillermo Vilas nel 1977 a completare i suoi due primi trionfi negli Slam nella stessa stagione. Insomma, alla fine anche le stelle in tribuna arrivate per Fritz dovuto hanno applaudirlo. Tra loro la cantante Taylor Swift e il compagno Travis Kelce, stella Nfl, l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, l’attore Matthew McConaughey con tanto di fascia a stelle e strisce intorno alla testa, ma anche Jason Tatum, campione Nba con i Boston Celtics e oro olimpico con Team Usa, e un altro oro olimpico, quello nei 100 metri Noah Lyles. Ma a brillare in campo è stata la stella italiana Sinner. Il numero 1 del mondo del tennis, dall’America all’Australia.

Jannik conquista anche le star fan dell’americano, la dedica alla zia che non sta bene

“Io amo il tennis ma ho realizzato che oltre al campo c’è la vita, qualcosa di importante. Dedico questa vittoria a mia zia in un momento in cui sta bene. Lei è importante per me. Durante questo torneo ho capito quali cose fossero importanti per me. Ho passato momenti importanti con il mio team ma devo ringraziare anche la gente che mi è stata vicina” – ha affermato Sinner a fine partita. “Grandissime vittorie per me quest’anno. Ho giocato sempre grandissime partite. Penso che posso migliorare ancora”. A consegnargli il trofeo Andre Agassi, uno che ha scritto pagine indimenticabili di questo sport.