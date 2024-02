Sinner scrive un altro pezzo di storia, è numero 3 del mondo: ‘Vuol dire tanto per l’Italia’ (VIDEO)

Battendo 6-2 6-4 Tallon Griekspoor nella semifinale del torneo 500 di Rotterdam Jannik Sinner e’ diventato virtualmente il terzo giocatore del pianeta secondo la classifica Atp, primo italiano della storia a riuscire nell’impresa nell’era Open (Nicola Pietrangeli è stato numero 3 nell’epoca ‘pre Open’).

Sinner vola in finale a Rotterdam e diventa il primo italiano a conquistare la terza posizione nella classifica Atp

L’avverbio è dovuto al fatto che se Jannik vincerà la finale che lo vedrà opposto ad Alex De Minaur, cui la sorte ha appioppato il ruolo di vittima sacrificale dell’azzurro (6-0 il bilancio fra i due a favore di Sinner ) da lunedì 19 febbraio sarà numero 3. Se invece perderà per avere l’ufficialità bisognerà aspettare una settimana dato che Daniil Medvedev ha già annunciato che non giocherà la prossima settimana al 250 di Doha e dunque dovrà scartare i punti della vittoria dell’anno scorso.

“Sarò numero 3? Vuol dire tanto per me e per tutta l’Italia. La cosa più importante però è muovere il tennis italiano verso la direzione di far giocare tanti ragazzi, di essere un esempio. Alla fine è solo un numero” – ha detto Jannik Sinner a Sky dopo il successo in semifinale sull’olandese Griekspoor nel torneo Atp di Rotterdam.

Poi la disamina della partita: “Ho alzato il livello, è stata la miglior partita del torneo fino ad oggi e speriamo mi dia più confidenza per la finale. Da fondo De Minaur si muove molto bene, gioca benissimo su questi campi, sarà una partita molto molto difficile , ma non vedo l’ora di tornare in campo e fare bene. Ringrazio tutti per il supporto, posso solo dire che darò il 100% poi vedremo come finirà” – ha aggiunto Sinner che ora lancia la scalata alla vetta della classifica Atp.

‘Alla fine è solo un numero, voglio essere un esempio’, l’azzurro sfiderò in finale De Minaur

Nei prossimi impegni Sinner invece dovrà difendere i 360 punti della semifinale di Indian Wells contro Alcaraz ed i 600 della finale di Miami persa contro Medvedev. A Indian Wells e Miami ci sara’ anche Novak Djokovic (da 412 settimane leader della classifica mondiale) che non avra’ punti da difendere visto che l’anno scorso (a causa del suo status no vax) non gioco’.

I due tornei americani disegneranno dunque il nuovo stato degli equilibri mondiali. Senza dimenticare che Carlos Alcaraz è impegnato in questi giorni sulla terra sudamericana: elemento che potrebbe far pensare che su quella europea partirà un passo avanti agli altri.