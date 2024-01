Isola dei Famosi e Battiti Live: Piersilvio Berlusconi ufficializza i cambi alla conduzione

“Vladimir Luxuria condurrà L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi rimane con noi: ci piace lavorare con lei a una sua nuova fase legata all’intrattenimento puro”. Lo ha anticipato l’amministratore delegato del gruppo Mediaset, Piersilvio Berlusconi, anticipando che, se nulla cambierà, quest’estate Ilary Blasi, “condurrà Battiti Live che andrà in onda su Canale 5“.

Vladimir Luxuria condurrà L’Isola dei Famosi: ‘Ha fatto tutto il percorso del reality’

Tornando a L’Isola dei Famosi, ha continuato: “Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la stessa giusta: lavora con noi da molti anni e ha fatto tutto il percorso a L’Isola: concorrente, vincitrice, inviata, opinionista e adesso conduttrice”.

Lo spettacolo musicale prodotto dal Gruppo Norba, ed in onda anche su Radio e Tele Norba è stato condotto da Elisabetta Gregoraci, tornata in Rai con Made In Italy, e Alan Palmieri. Da quest’estate toccherà ad Ilary Blasi.

Ilary Blasi condurrà Battiti Live che dalla prossima estate passa su Canale 5

Sempre in tema di prodotto, ha aggiunto: “Io canto ci è molto piaciuto, è un intrattenimento che va verso la famiglia. Stiamo lavorando per un’altra edizione per la prossima primavera. Per la conduzione vedremo, Gerry Scotti fa tantissimo e non ce la può fare, abbiamo un’ipotetica altra conduzione. Michelle? É presto per dirlo, ma ci sembra bello”