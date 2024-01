Bolelli e Vavassori in finale agli Australian Open: Simone sogna uno storico bis

Simone Bolelli e Andrea Vavassori firmano in doppio un’altra impresa: sono la terza coppia italiana nella storia a qualificarsi per una finale Slam agli Australian Open. I due azzurri hanno sconfitto 6-3 3-6 7-6 (5) in semifinale i tedeschi Yannick Hanfmann-Dominik Koepfer in una gara sempre sul filo e risolta solo al tie-break.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato in semifinale i tedeschi Hanfmann e Koepfer

Prima di loro avevano guadagnato l’accesso ad una finale di un Grande Slam soltanto Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola in tre occasioni e lo stesso Simone Bolelli in coppia con Fabio Fognini nel 2015. Il bilancio azzurro è di due vittorie: il Roland Garros del 1959 e, appunto, gli Australian Open del 2015. E proprio Bolelli cercherà il bis.

Il bolognese a 38 anni guiderà l’assalto stavolta insieme Vavassori, compagno arrivato quasi per caso ma con il quale ormai adesso forma una coppia altrettanto solida e affiatata. Una buona notizia anche in chiave Davis, dove con la nuova formula dei tre incontri il risultato del doppio pesa molto di più.

Bolelli sogno il bis agli Australian Open dopo il trionfo nel 2015 con Fabio Fognini

A Melbourne i due azzurri se la vedranno contro contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, teste di serie numero 2, per portare a termine l’impresa. L’indiano lunedì diventerà, a 43 anni, il più anziano numero 1 del mondo in doppio da quando esiste il ranking computerizzato. In campo femminile vengono rispettati i pronostici della vigilia. La finale sarà tra Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng.