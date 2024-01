Sinner, rimonta leggendaria e slam all’Italia dopo 48 anni in Australia: la dolce dedica ai genitori (VIDEO)

Una rimonta fantastica per una vittoria da leggenda. Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera il 28 gennaio 2024, una data che resterà nella storia. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev, autore di una strepitosa prestazione, con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3.

Sinner trionfa agli Australian Open dopo aver rimontato due set di svantaggio con Danil Medvedev

Dopo 48 anni, un italiano torna a vincere uno Slam: l’ultimo è stato infatti Adriano Panatta che a Parigi trionfò al Roland Garros nel 1976. É la prima volta che un italiano vince gli Australian Open sia a livello maschile che femminile. “Innanzitutto mi congratulo con Daniel e con il tuo team. Abbiamo giocato diverse finali contro e ad ogni partita mi fai capire che devo migliorare in qualcosa. Arrivi su tutte le palle, ti auguro di vincere presto questo torneo” – ha riferito Sinner.

“Dove sono i miei genitori ci sono -20 gradi ora ed è meglio correre qui sotto il sole. Ringrazio il mio team con il quale cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. Cercano ogni giorno di incoraggiarmi e di capirmi perché sono fatto così. Sono Jannik” – ha proseguito l’azzurro dopo aver ricevuto il trofeo. Poi un messaggio ai genitori.

‘Vorrei che tutti i bambini avessero genitori come i miei’

“Vorrei che tutti avessero genitori come i miei. Mi hanno sempre permesso di scegliere anche quando gareggiavo in altri sport. Auguro a tutti i bambini di avere come me la libertà di poter scegliere” – ha chiosato Sinner nel congedarsi dal pubblico degli Australian Open. Dopo Djokovic è il tennista più giovane, 22 anni, a vincere il torneo.