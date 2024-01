Sinner batte ancora Djokovic e conquista la prima finale slam a suon di record: ‘Giocherò col sorriso’

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia e centra la prima finale di uno slam superando per la terza volta negli ultimi 4 incontri il numero 1 del mondo Novak Djokovic agli Australian Open. L’azzurro ha superato il serbo in quattro set con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3.

Sinner supera Djokovic in quattro set e vola in finale agli Australian Open, è la prima volta per un italiano

Dopo aver vinto agevolmente i primi due, con Djokovic molto falloso, l’altoatesino ha subito il ritorno dell’avversario che l’ha portato fino al tie-break con l’azzurro che non ha sfruttato un match point ed ha perso 8-6. Sinner non si è scomposto ed ha dimostrato di aver compiuto un ulteriore salto di qualità. Dopo aver strappato il servizio al numero uno al mondo ed allungato sul 3 a 1, non ha tremato al servizio se non quando ha servito per il match. Un doppio fallo e qualche fantasma scacciato immediatamente con un ace che gli ha dato la carica per chiudere la partita e conquistare una storica finale.

‘A 16 anni Nole mi suggerì in allenamento di essere il più imprevedibile possibile’

“É la mia prima finale, scenderò in campo con il sorriso, ora sono più tranquillo e darò il massimo. É stata dura ma ho imparato dalla semifinale di Wimbledon. Fa parte del processo di crescita”. L’azzurro conferma che ‘Nole’, quando aveva 16-17 anni, gli diede qualche consiglio: “Ho avuto la possibilità di giocare con lui in allenamento, mi suggerì di essere il più imprevedibile possibile. Il servizio è migliorato tantissimo ma ho la sensazione di poter crescere ancora moltissimo, per questo ho una grande squadra con me”.

“Sono felice di giocare qui, l’atmosfera è bellissima – le prime parole del tennista azzurro – felice di aver condiviso questo momento. É bello avere tanti italiani ancora in corsa, apprezzo questo calore non solo quello che arriva da casa ma quello che si sente qui” – ha aggiunto riferendosi a Vavassori-Bolelli in finale nel doppio. “Ora Sinner è l’uomo da battere” – ha commentato Nicola Pietrangeli dopo l’impresa dell’altoatesino.

Nicola Pietrangeli: ‘Ora è l’uomo da battere’

Sinner è il quinto giocatore italiano a raggiungere una finale Slam nel singolare maschile, il nono complessivo tra uomini e donne. Si aggiunge a Nicola Pietrangeli (che ne ha giocate 4, più di chiunque altro nella storia del tennis italiano), Francesca Schiavone (2), Matteo Berrettini, Giorgio de Stefani, Sara Errani, Adriano Panatta, Flavia Pennetta e Roberta Vinci (1). A 22 anni e 165 giorni, è il più giovane finalista in singolare maschile all‘Australian Open proprio dopo Djokovic, che giocò la prima delle sue dieci finali a Melbourne nel 2008 a 20 anni e 250 giorni.