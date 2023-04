Cristina Miller, da operaia a star audace: la svolta musicale con Dame

Da operaia a Star internazionale del cinema per adulti con la passione per la musica. Cristina Miller, colombiana di origine ma milanese di adozione, 12 anni fa aveva raggiunto la Lombardia per ritrovare la mamma che era emigrata nel nostro paese sette anni prima.

Dodici anni fa dalla Colombia a Milano per ritrovare la mamma

É rimasta incantata dal Bel Paese ed ha iniziato a lavorare in una azienda dell’hinterland milanese come operaia al controllo qualità. Una vita come tante, casa lavoro, il week end uscire con gli amici. Cristina, però non passa inosservata, il suo viso particolare, i suoi lunghissimi capelli neri ed un fisico da urlo privo di tatuaggi. Ben presto viene notata da fotografi che la richiedono come modella di lingerie.

È subito un successo. La ragazza è consapevole delle sue potenzialità e si lascia tentare (più che altro per curiosità) dal mondo dell’adult. In Italia gira i primi video ma si rende conto che emergere in questo paese sarà difficilissimo.

Il lavoro da operaia prima della svolta da bollino… rosso

Si trasferisce in Spagna dove è aiutata dalla lingua e dopo alcuni provini le maggiori case di produzione cominciano a contendersela. Dalla penisola iberica al resto d’Europa il passo è rapido. Cristina opera con tutte le maggiori produzioni europee ed in Italia diventa la musa dello storico regista Mario Salieri. Ben presto è contesa anche dalle maggiori fiere a tema come Zurigo, Berlino, Bruxelles (dove diventa la madrina) Praga e Budapest.

Viene premiata dal 2016 al 2023 in Italia come una delle migliori performer e nel 2019 e 21 in Spagna nel 2022 in Belgio e Germania. Cristina Miller vuole esplorare nuovi mondi e quasi per caso, su Facebook incontra Fabio Logli, patron di Stardust una casa di produzione e organizzazione spettacoli che ha lavorato con nomi internazionali, da Grace Jones a Eros Ramazzotti. Da Ornella Vanoni alla PFM fino a Giannina Scott ( moglie del regista Ridley Scott).

L’incontro con Fabio Logli e Argentino Angel Galzean con la svolta musicale

Tra loro nasce una simpatica amicizia, ma Cristina teme di non farcela a cantare, ma il produttore la tranquillizza e con la collaborazione del cantautore Argentino Angel Galzean scrive e produce DAME ( Spagnolo di “Dammi”), un brano orecchiabile fatto su misura per Cristina che quest’estate ascolteremo con piacere.

Il video è in lavorazione e tutto sarà sul Web e in radio entro i primissimi giorni di maggio. Una nuova carriera per Cristina? Chissà che l’artista non riesca a fare il botto anche in quest’ambito.