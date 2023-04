Luana Borgia, le rivelazioni della duchessa in un libro ‘Oltre i confini del proibito’

Oltre i confini del proibito è il primo libro autobiografico di Luana Borgia, la duchessa del cinema per adulti che venerdì 21 aprile ha fatto tappa all’agriturismo La Ciacolada di Grisignano di Zocco, nel vicentino, per realizzare lo shooting fotografico per il suo lavoro editoriale.

Luana Borgia ha realizzato in un agriturismo di Grisignano Zocco lo shooting per il libro autobiografico

“Sono già venuta più volte a Vicenza, è una città che amo molto e quando faccio tappa nella città berica passo sempre a La Ciacolada, anche per lo splendido maneggio immerso nella natura. Sono una campionessa di dressage e amo i cavalli!”

In questa suggestiva location Luana Borgia ha realizzato lo scatto che sarà sulla copertina del suo atteso libro autobiografico ‘Oltre i confini del proibito’. Nella pubblicazione firmata dalla casa editrice Pathos Edizioni di Torino, con prefazione curata da un noto giornalista, non mancheranno confessioni e rivelazioni che faranno discutere. Ad immortalare l’artista di Seveso (Luana Perdon il nome all’anagrafe) il noto fotografo toscano Loris Gonfiotti, mentre il trucco e il parrucco sono made in Vicenza.

Aneddoti e rivelazioni, l’artista di Seveso pronta a far discutere

Per il make up la cinquantacinquenne si è avvalsa della make up artist Antonella Cozza, mentre come hair stylist è stata scelta Majori Mentor del salone Planet Lady di Vicenza. Presenti anche le telecamere della web tv Life TV, il direttore Tiziano Tescaro ha intervistato l’artista per il lancio del libro.