Festa della mamma 2023 immagini e gif

La Festa della mamma 2023 sarà ricordata per il ritorno alla normalità dopo tre anni di pandemia.

Festa della mamma 2023 tra distanziamento, social e sorprese

Il 14 maggio si celebrano le mamme ed in tanti non potranno abbracciare la donna più importante della vita di ogni essere umano per questioni di lontananza o per impegni lavorativi. Ancora più doloroso sarà per chi l’ha persa e i pensieri andranno ai dolci ricordi di fanciullo quando si provava a stupire la persona cara con una letterina e un fiore.

In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio. Le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in Italia si incominciò a festeggiare la festa della mamma: secondo alcune di esse la festa inizialmente cadeva l’otto maggio, secondo altre, invece, sin dall’origine tale festa si celebrava nella seconda domenica di maggio.

Immagini e gif per augurare buona festa della mamma

Per i più piccoli sarà il momento di manifestare il proprio affetto con una dolce dedica. Ma l’amore per la mamma non ha età ed in tanti esprimeranno il loro affetto con un regalo, con un mazzo di fiori o con un pensiero affettuoso condiviso su WhatsApp, Facebook e Messenger. Di seguito immagini e gif per augurare buona Festa della mamma 2023.