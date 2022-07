Haiducii e Carolina Marquez, la dance music accende Marina di Corsano il 16 luglio

Le due grandi star della dance mudsic internazionale, Haiducii e Carolina Marquez, si esibiranno in concerto sabato 16 luglio in Puglia. La famosa artista di Dragostea Din Tei e Nara nara na na e la nota cantante di Ritmo e Sexo saranno le grandi protagoniste dell’inauguration party dell’Oasi Byblos di Marina di Corsano, in Salento. Appuntamento davvero imperdibile e molto atteso per i fan e gli appassionati della dance music degli anni Novanta e Duemila.

Le due artiste saranno protagoniste del party inaugurale dell’Oasi Byblos

Per la popolare e stimata cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache si tratta della terza tappa del suo tour 2022 estivo. La prima data zero dei suoi concerti live si è tenuta a Carbonia in Sardegna l’11 giugno scorso nel corso di un importante evento pubblico, a cui ha preso parte anche Valeria Marini, che è stato presentato dall’artista e musicista Giuliano Marongiu.

Sabato 25 giugno si è esibita per la prima tappa ufficiale del suo nuovo tour presso la discoteca Il Trappeto a Monopoli, in Puglia, dove ha dato il via ai festeggiamenti per i 18 anni della sua hit internazionale evergreen Dragostea Din Tei. La seconda data ufficiale si è tenuta sabato 2 luglio al Malè di Santa Cesarea Terme. Oltre 3mila fan hanno accolto con grande gioia, festa ed entusiasmo Haiducii, intonando le parole della sua hit internazionale Dragostea Din Tei ben prima che salisse sul palco. Al Malè oltre ad Haiducii si sono esibite anche altre due star della dance music: Nathalie Aarts dei The Soundlovers e Miranda.

Le prossime tappe del tour di Haiducii

Il 23 luglio sarà in concerto al Parco delle Albere a Trento, mentre, il 30 luglio a Rogno, in provincia di Bergamo, e i1 31 luglio in piazza a San Nicolò, in Sicilia. Il 14 agosto tornerà in Puglia poiché sarà in piazza a Stornarella, comune di 5mila abitanti della provincia di Foggia che sorge nella piana del Tavoliere, per la Notte Bianca. Le ultime tappe sparse per il Bel Paese sono in via di definizione in questi ultimissimi giorni.