DJSaro accende l’estate con un inno nato tra le onde del Cilento

DJSaro

Un singolo nato tra le onde di Palinuro, pubblicato il 12 luglio

Si chiama “W l’estate” il nuovo singolo di DJSaro, nome d’arte di Rosario Serritella, classe 1996, originario di Ricigliano. Il brano, disponibile dal 12 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali, si propone come una celebrazione in chiave dance del territorio cilentano, in particolare di Palinuro, luogo che ha ispirato la produzione della traccia.

Durante un DJ set sulla spiaggia delle Saline, tra il tramonto e le onde, è nato il beat che ha dato origine al pezzo. “Guardando il mare – racconta l’artista – mi è venuto spontaneo pensare di creare un beat capace di raccontare l’energia e la bellezza di quel posto”. Una dichiarazione d’amore al Cilento, che punta però a valicare i confini locali.

Dalla spiaggia alla console: il viaggio musicale di DJSaro

Non è la prima volta che DJSaro mette la sua firma su una produzione capace di coniugare suoni contemporanei e riferimenti territoriali. Con un curriculum costruito a colpi di beat e collaborazioni di rilievo, il DJ salernitano ha già lavorato con il duo Sunana e ha pubblicato su label internazionali del panorama dance.

Tra i momenti più significativi della sua carriera recente, vanno ricordate le aperture per eventi organizzati dal leggendario collettivo Angels of Love, vera istituzione della club culture italiana, e l’esibizione al Parco Ippodromo di Agnano a Napoli, location storica per la musica elettronica. A tutto questo si aggiungono alcuni remix trasmessi su Radio Italia, un segnale tangibile della crescita professionale di Rosario Serritella.

La forza delle radici e del sostegno locale

Dietro il progetto di “W l’estate” c’è una rete di affetti e supporto che parte dal basso. In prima linea c’è la famiglia di DJSaro, che ha sempre creduto nella sua passione e nella sua musica. Accanto a lui, anche un gruppo di amici affiatati che lo accompagna sin dagli inizi, tra prove, palchi e sogni condivisi.

Non meno importante il ruolo delle radio locali, come Radio MPA, che ha già trasmesso in anteprima il brano. “È una canzone che nasce dal cuore, pensata per chi ama l’estate, il mare, il Cilento – aggiunge DJSaro – ma anche per chi ha sempre creduto in me. Non so se diventerò famoso, ma so che questo pezzo è il mio regalo a loro”.

Una traccia dance che celebra l’estate cilentana

La canzone ha tutte le carte in regola per diventare una delle colonne sonore dell’estate 2025, non solo per il sound catchy e ballabile, ma anche per il forte legame con il territorio. Un brano che parla di giovinezza, sole, condivisione e orgoglio locale, in un momento in cui la musica elettronica italiana cerca nuove voci autentiche e radicate.

“W l’estate” non è solo un singolo, è un piccolo manifesto: un omaggio alla bellezza del sud, alla potenza evocativa del mare, e alla determinazione di un giovane artista che ha scelto di raccontare sé stesso partendo dalla sabbia di casa sua.

L’estate italiana ha la sua colonna sonora

Con “W l’estate”, DJSaro entra ufficialmente nella corsa al tormentone dell’estate 2025. Un brano che unisce ritmo e sentimento, elettronica e paesaggio, sound globale e radici locali. E in un mondo musicale sempre più omologato, è proprio questa autenticità il valore aggiunto.

Perché in fondo, per citare le sue stesse parole, “ci metto il cuore” può essere più potente di qualsiasi hit factory.