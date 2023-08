Addio Peppino Gagliardi, ‘conquistò’ Mina e i grandi registi: sfiorò la vittoria a Sanremo, gli ultimi versi

É morto a 83 anni il cantautore napoletano Peppino Gagliardi . La scomparsa è stata annunciata dall’amico musicista Gianni Aterrano con un post sui social.

Peppino Gagliardi è morto a 83 anni, l’annuncio dei figli sui social: ‘É volato lontano con quei suoi occhi un po’ stanchi’

“Vorremmo ringraziare tutti gli amici di nostro padre, che siete voi. Papà vi ha amato tantissimo ed ha passato tutti i suoi giorni su questo computer per rimanere in contatto con tutti i suoi fans, che per lui erano come una famiglia. Oggi è volato lontano con quei suoi occhi un po’ stanchi. Vogliamo regalare questi versi scritti di suo pugno e trovati nel suo quaderno degli appunti, sicuri che li avrebbe condivisi con tutti voi… prima o poi” – hanno scritto i tre figli sul profilo ufficiale.

La ribalta con T’amo e t’amerò, Mina fu stregata da Se tu non fossi qui, secondo a Sanremo nel 1972

Nato nel popolare rione di Vasto, Gagliardi ottenne la notorietà negli anni ’60 con brani di successo come ‘T’amo e t’amerò‘ (1963) e tre partecipazioni al Festival di Sanremo, dove nel 1966 portò il brano ‘Se tu non fossi qui’ poi cantato anche da Mina e nel 1972 sfiorò la vittoria piazzandosi al secondo posto con ‘Come le viole‘.

Gagliardi raggiunse poi l’apice della carriera negli anni Settanta con altri brani di successo come ‘Settembre’, ‘Gocce di Mare’ e ‘Ti amo così’. La sua musica è stata apprezzata anche a livello internazionale da artisti del calibro degli Abba e Alvaro Soler.

Dino Risi scelse uno dei suoi brani per Profumo di Donna, apprezzato anche dagli Abba e Alvaro Soler, amava la Costiera

Peppino Gagliardi è stato interprete iconico di un’epoca e delle sue lunghe estati. Un’altra sua interpretazione ‘Che vuole questa musica stasera’ fu traccia musicale di alcuni film di successo come ‘Profumo di donna’ di Dino Risi, ‘Operazione Uncle’ di Guy Ritchie e in tempi più vicini de ‘Lo spietato’ con Riccardo Scamarcio .

Definito ‘cantore dell’amore nevrotico”. suonava molti strumenti tra i quali la fisarmonica. Amava la Costiera Amalfitana e negli anni 70/80 trascorreva diverse giornate d’estate a Minori dove soleva affittare un appartamento sul corso principale.