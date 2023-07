Sinéad O’Connor, la ribelle di talento è morta: i successi, i Grammy e la querelle con il Vaticano

La cantautrice Sinéad O’Connor è morta a 56 anni. La talentuosa e travagliata interprete irlandese era nota per la sua testa rasata e per la sua voce feroce ed espressiva.

L’artista irlandese stava attraversando una fase di depressione

O’Connor ha iniziato la sua carriera musicale cantando per le strade di Dublino prima di firmare il primo successo con l’album “The Lion and the Cobra” del 1987. È diventata una star internazionale nel 1990 con la sua cover della ballata di Prince “Nothing Compares 2 U”, un’esibizione emozionante che ha scalato le classifiche dall’Europa all’Australia e ha portato O’Connor a diverse nomination ai Grammy Award.

Nel 1991, O’Connor è stato nominato artista dell’anno da Rolling Stone. Era conosciuta anche per le sue battaglie sociali e le sue azioni provocatorie quanto per la sua musica feroce ed espressiva. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati e hanno chiesto privacy “in questo momento molto difficile” – ha riferito la famiglia della cantante in una dichiarazione riportata mercoledì dalla BBC e da RTE.

Da artista di strada alla vetta delle classifiche mondiali: la lite con Frank Sinatra e le accuse a Prince

O’Connor aveva lottato pubblicamente con la salute mentale negli ultimi anni. Riconoscibile per la sua testa rasata. Ha litigato con Frank Sinatra per il suo rifiuto di consentire la riproduzione di “The Star-Spangled Banner” in uno dei suoi spettacoli e ha accusato Prince di minacciarla fisicamente. Nel 1989 dichiarò il suo sostegno all’esercito repubblicano irlandese, dichiarazione che ritirò un anno dopo. Saltò la cerimonia dei Grammy, dicendo che era troppo commerciale.

O’Connor fece notizia nell’ottobre 1992 quando strappò una foto di Papa Giovanni Paolo II al “Saturday Night Live” della NBC e denunciò la chiesa come nemico. Giorni dopo, è apparsa a un tributo a tutte le star per Bob Dylan al Madison Square Garden ed è stata immediatamente fischiata. Avrebbe dovuto cantare “I Believe in You” di Dylan, ma è passata a una versione a cappella di “War” di Bob Marley che aveva cantato in “Saturday Night Live”. Sebbene consolata e incoraggiata sul palco dalla sua amica Kris Kristofferson, se ne andò e crollò.

Strappò in diretta tv una foto di Giovanni Paolo II e accusò il Vaticano, la conversione all’Islam

Per molti anni ha chiesto un’indagine completa sulla portata del ruolo della chiesa nel nascondere gli abusi sui minori da parte del clero. Nel 2010, quando Papa Benedetto XVI si è scusato con l‘Irlanda per espiare decenni di abusi, O’Connor ha invitato i cattolici a boicottare la messa fino a quando non ci sarà stata un’indagine completa sul ruolo del Vaticano.

“La gente pensava che non credessi in Dio. Non è affatto così. Sono cattolica per nascita e per cultura e sarei la prima a varcare la soglia della chiesa se il Vaticano offrisse una sincera riconciliazione” – ha scritto sul Washington Post nel 2010.

L’anno scorso il dolore per la morte del figlio Shane

Nel 2018 O’Connor ha annunciato che si era convertita all’Islam e avrebbe adottato il nome Shuhada ‘Davitt, in seguito Shuhada Sadaqat, sebbene abbia continuato a usare Sinéad O’Connor professionalmente. Il figlio della cantante, Shane, è morto l’anno scorso all’età di 17 anni. Da tempo combatteva con problemi legati alla depressione.