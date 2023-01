Morta Lisa Marie Presley, la figlia del grande Elvis stroncata da un infarto a 54 anni

Una morte prematura come quella del papà mito. Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis Presley, è morta giovedì 12 gennaio stroncata da un infarto. “È con il cuore gonfio di dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato” – ha detto la madre, Priscilla Presley, che ha aggiunto che 54enne era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto.

L’annuncio di Priscilla Presley: ‘Era la donna più forte e amorevole che abbia mai conosciuto’

Secondo i media americani i paramedici della contea di Los Angeles hanno ricevuto una chiamata per un intervento urgente nella casa di Calabasas alle 10:37. La cantautrice Lisa Marie Presley è stata trovata in stato di arresto cardiaco e dopo la rianimazione cardiopolmonare è stata trasportata in ospedale ancora viva ma in condizioni disperate. L’artista è deceduta nella struttura sanitaria di West Hills dopo i disperati tentativi dei medici di salvarla.

Pochi giorni prima, era a Memphis, nel Tennessee, a Graceland – la villa in cui visse Elvis – per celebrare l’anniversario della nascita di suo padre l’8 gennaio che aveva perso all’età di 9 anni. Un grande dolore che l’ha accompagnata per tutta la vita.

Due giorni fa era ai Golden Globe per il premio assegnato all’attore che ha interpretato Elvis Presley

La leggenda del rock aveva 42 anni quando fu trovato privo di vita nel bagno della sua villa il 16 agosto 1977. Lisa Marie aveva recentemente scritto un saggio pubblicato su People sulla “orribile realtà” del suo dolore in seguito al suicidio di suo figlio Benjamin Keough nel 2020. Martedì 10 gennaio la figlia di Elvis aveva partecipato ai Golden Globes e aveva celebrato il premio come miglior attore ad Austin Butler che aveva interpretato suo padre nel film “Elvis” di Baz Luhrmann.