Amandha Fox, gli scatti audaci del calendario 2023 a sostegno della scalatrice Elnaz Rekabi

A sostegno delle donne iraniane e dei diritti umani. Il calendario 2023 di Amandha Fox non esalta soltanto le sinuose forma della Venere polacca ma ha anche rilevanti finalità sociali. Non è la prima volta che una delle stelle più radiose del cinema a tre X europeo scende in campo per sostenere rilevanti battaglie di civiltà.

Il calendario denuncia di Amandha Fox a sostegno delle donne iraniane

L’attrice ha messo nuovamente “a nudo“ il proprio corpo statuario interpretando 12 scatti (legati a varie discipline sportive) di denuncia contro il trattamento che il regime iraniano sta riservando alla scalatrice Elnaz Rekabi che nell’ottobre scorso gareggiò senza “hijab” ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva svoltisi a Seul. Nei giorni scorsi, secondo l’organo di informazione IranWire, è stata demolita, su ordine dei funzionari governativi, l’abitazione in cui vivono i genitori della Rekabi.

La bellezza è sempre la protagonista assoluta del calendario, ma quest’anno ce n’è davvero per tutti i gusti, infatti le tredici foto trasudano di un erotismo a dir poco magnetico nella rappresentazione delle varie discipline: basket, boxe, pattinaggio a rotelle, padel, tennis, beach volley, calcio, yoga, football americano, baseball, mountainbike, lo stand up paddle, conosciuto semplicemente con l’acronimo SUP e infine ma non per ultimo proprio il climbing (arrampicarsi).

Lo scatto di Amandha Fox dedicato a Elnaz Rekabi

‘Spero che i Governi europei intervengano contro queste pratiche lesive della libertà delle donne’

Gli scatti sono stati realizzati nell’incantevole Andiamo Club di Villach, Wellcum di Hohenthurn, in Austria, dal fotografo di moda (leccese di nascita) Gigi Samueli. “Come sempre mi auguro che questi miei scatti richiamino l’attenzione dei vari Governi europei che dovranno condannare queste pratiche lesive della libertà delle donne iraniane . Bisogna sostenere le donne come Elnaz che lottano per il rispetto dei propri diritti ” .