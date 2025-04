Auguri di Pasqua ironici da condividere e immagini divertenti

Nei giorni di festa i cellulari diventano bollenti con squilli e notifiche a go go di messaggi di auguri. ‘Rituale’ che si ripeterà anche per la Santa Pasqua fin dalle prime ore del mattino. C’è chi preferisce sintesi ed efficacia e chi inoltrare un’immagine o una gif animata su WhatsApp e social.

Frasi divertenti per augurare Buona Pasqua

In tanti, però, cercheranno di sorprendere i propri cari con frasi ironiche ed originarli per augurare Buona Pasqua e strappare un sorriso. Del resto sul web non mancano gli spunti per aguzzare l’ingegno per individuare la soluzione più opportuna. Di seguito vi proponiamo alcuni messaggi di auguri ironici di Pasqua da condividere su WhatsApp e sui social.

Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?

Fra i miracoli che la Pasqua porta con sé c’è anche quello di rientrare nei pantaloni.

Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia…

Pasqua con i tuoi, Pasquetta con K-way.

Sarò breve: Buona Pasq…..

A Pasqua si puó rinascere a una nuova vita. Io voglio essere magra!

Finalmente é arrivato il giorno in cui puoi fare la cosa che più ti piace …rompere le uova!

Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo.

La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi

Ma cosa vuol dire “sei troppo grande per l’uovo di Pasqua?” Lo devo mangiare, mica mettermi dentro

Spero che tu possa passare una felice Pasqua, ma soprattutto che tu possa sopravvivere al pranzo in famiglia.

In questo giorno di grigliate, bistecche e salsicce, non dimentichiamo chi è meno fortunato di noi: i vegetariani

Peccato che la tua testa a forma d’uovo sia vuota, altrimenti avresti potuto dire almeno che c’era la sorpresa

Oggi è Pasqua. Spero possa risorgere anche il cervello di qualcuno

Ti auguro che la vita ti riservi sorprese migliori di quelle che si trovano nell’uovo di Pasqua.

Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta. Buona Pasqua!

Solo per te avevo comprato un uovo di cioccolato stupendo, era così perfetto che non ho saputo resistergli… Dovrai accontentarti solo degli auguri! Buona Pasqua!

Quest’anno la sorpresa non cercarla nell’uovo, ma nella tua testa: ti auguro di trovarci qualcosa dentro!