Book of Dead slot: gioca su Greatwin

Nelle liste di miglioricasinoonlineaams.com c’è un casinò che non manca mai: Greatwin. Grazie alle varie sezioni, dispone anche del live migliore casino online, Greatwin è amato da milioni di giocatori, ed è certamente per la presenza, al suo interno, dei giochi più apprezzati.

Tra questi giochi, uno in particolare viene giornalmente selezionato: Book of Dead.

Slot Book of Dead: di che gioco si tratta?

Se le slot online sono i giochi più amati dei casinò ci sono validi motivi. Anzitutto concedono enormi vincite. Prendendo sempre queste informazioni con le pinze, giocando online avrete senza ombra di dubbio molte più possibilità di vincere piuttosto che giocando alle slot fisiche.

Poi, le slot online sono arricchite da numerosi bonus, che possono prevedere freespin, giochi a premi e tanto altro.

Proprio per quanto riguarda i freespin c’è stata un’evoluzione non da poco. Questi, infatti, nelle slot online sono molto più cumulabili. Che significa? Significa che quando, ad esempio, nei giochi online vi viene concesso un numero di freespin, è molto più probabile che durante le partite gratuite ve ne vengano concessi di ulteriori. Non è raro arrivare, dai dieci giri previsti, persino a 50. Questa è, indubbiamente, un’ottima occasione di guadagno, e lo è ancor di più in una slot come Book of Dead.

Book of Dead nasce seguendo lo schema e lo stile della famosa Book of Ra https://miglioricasinoonlineaams.com/deposito-minimo-1-euro . Ma in pochissimo tempo ha spodestato la sua antenata, imponendosi nelle classifiche di gradimento.

Comprendere il perché è tutt’altro che difficile.

Partendo dalla grafica, Book of Dead è interamente improntato sull’antico Egitto, e offre dunque simboli come Anubi e altri propri di quel periodo. Rich Wild è un coraggioso avventuriero alla ricerca del libro della morte, libro che nel gioco ha un proprio simbolo.

Tale simbolo ha una duplice funzione: è un jolly, e quindi può sostituire qualunque altro simbolo per chiudere le combinazioni, e soprattutto tre o più di essi attivano i tanto ricercati giri gratuiti.

I giri gratuiti della slot machine Book of Dead hanno un funzionamento molto semplice. Quando appaiono tre o più simboli scatter, al centro della schermata appare un grosso libro entro il quale si trovano tutti i simboli del gioco. Le pagine vengono sfogliate in automatico sino a fermarsi, e quando accade, il simbolo presente diviene quello prediletto per i giri. Ad esempio, se appare Rich Wild, quando durante i freespin compare in uno o più rulli, si espande coprendolo per intero. La cosa bella di questa modalità, è che i simboli non devono essere necessariamente uno accanto all’altro. Infatti, purché ne appaiano due per quelli maggiori (come Rich Wild) e tre per quelli minori, si espanderanno e chiuderanno le combinazioni sulle linee selezionate ad inizio gioco.

Book of Dead è inoltre una slot multilinea, per un massimo di 10. Questo però non deve far credere che sia difficile imbattersi in un pagamento: questo fantastico gioco trova spesso il modo di pagare.

Book of Dead slot machine: qual è il suo RTP?

Come sappiamo, l’RTP è l’indice più importante di cui tener conto quando si vuole giocare ad una slot. Esso https://miglioricasinoonlineaams.com , per quanto non dia garanzie, può però dare un’idea di cosa aspettarsi. Molto semplicemente, più è alto, più è probabile imbattersi in vincite.

Bene, l’RTP di Book of Dead oscilla tra il 96 e il 97%!

Si tratta di una percentuale che definire favorevole è riduttivo, in quando tremendamente vicina al 100%.

Insomma, Book of Dead viene selezionata da milioni di appassionati per motivi più che validi, e sembra saggio tentarvi la fortuna visti tutti i punti a favore.

Conclusioni

MiglioriCasinòOnlineAAMS mette Greatwin tra i migliori casinò sul mercato. E poiché su Greatwin è presente Book of Dead, si consiglia di dargli un’occasione.