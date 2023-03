Buon onomastico Adriano, Adriana 5 marzo: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 5 marzo Sant’Adriano di Cesarea, un giovane cristiano che subì il più feroce dei martiri durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano nel IV secolo.

Il brutale martirio di Adriano di Cesarea

Adriano condivise la drammatica sorte Eubolo nel 309 quando contravvenendo al rigoroso diktat imperiale dichiarò la sua fede cristiana. Un gesto che venne immediatamente punito con il brutale martirio “Damnatio ad bestias“. La definizione latina indicava l’essere esposto all’attacco di diverse belve feroci, per poi venire sgozzato da una spada. Analoga pena viene riservata ad Eubolo.

Dal martirologio romano è possibile ricostruire gli ultimi istanti di vita: “esposto all’attacco di diverse belve feroci, per poi venire sgozzato da una spada”. Adriano di Cesarea è stato riconosciuto Santo dalla chiesa cattolica ed è il protettore dei corrieri. Viene ricordato e festeggiato il 5 marzo, giorno del suo decesso. L’onomastico di Adriano e Adriana si festeggia anche l’8 luglio quando si ricorda Sant’Adriano III Papa.

S. Adriano è il protettore dei corrieri

Significato del nome. Adriano e il suo corrispettivo femminile Adriana deriva dal latino Hadrianus, un vecchio clan gentilizio romano, e significa “nativo della terra di Hadria”. Altri studi, invece, fanno risalire questo nome all’antica città di Atri, attualmente in provincia di Teramo.

Buon onomastico Adriano, Adriana: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Oggi 5 marzo in occasione della ricorrenza di Sant’Adriano di Cesarea in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Adriano, Adriana. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 5 marzo per gli auguri di buon onomastico.