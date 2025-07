Uomini e Donne, è finita tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian: ‘Amore spezzato dai troppi alti e bassi’

Raffaella e Brando si sono lasciati

Una rottura nell’aria, poi la conferma via social

È arrivata via social la conferma che molti sospettavano da giorni: Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non sono più una coppia. Dopo mesi di alti e bassi, indiscrezioni e momenti di apparente ritrovata armonia, a rompere definitivamente il silenzio è stata l’ex corteggiatrice, attraverso un lungo e toccante messaggio condiviso tra le sue storie Instagram.

“Da come avrete potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme” – scrive Raffaella. Un messaggio carico di sincerità e dolore, che racconta la fine di un amore nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, ma messo a dura prova dalla vita reale.

Raffaella Scuotto: ‘I miei occhi si spegnevano ogni giorno di più’

“Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione”, continua Scuotto. Ma poi qualcosa si è spezzato. “Pian piano, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti”.

La giovane ex corteggiatrice sottolinea di non voler passare per vittima, ma di sentirsi comunque ferita. Un sentimento condiviso da chi ha seguito la coppia fin dai primi momenti nel dating show di Canale 5.

‘Non bastava l’amore: la colpa è di entrambi’

“Chi mi conosce sa quanta gioia c’è stata negli alti e quanta sofferenza nei bassi”, scrive ancora Raffaella. E aggiunge una riflessione che parla di maturità: “La colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti”.

L’amore, da solo, non basta a far funzionare una relazione. “Chiudo questa storia con il cuore a pezzi”, confessa. “Voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali”.

Il ritorno di fiamma e il progetto di convivenza a Milano

Dopo la rottura annunciata una prima volta lo scorso ottobre, i due erano tornati insieme ufficialmente il 31 gennaio 2024, dopo un riavvicinamento raccontato anche a Verissimo. Brando non si era arreso: aveva lottato per riconquistarla, consapevole di quanto tenesse a lei. I due avevano anche iniziato a progettare una convivenza a Milano.

Ma non è bastato. Le difficoltà legate alla distanza geografica (Napoli e Treviso), le incomprensioni quotidiane e forse qualche ferita mai sanata hanno minato la stabilità del rapporto.

Il dolore, la consapevolezza e il rispetto

“Mi sento in colpa? Sì. Ma non per la fine dell’amore, quanto per il dolore causato alle persone che ci stavano accanto”, scrive ancora Scuotto. Nessuna accusa, nessuna polemica, solo un addio consapevole e rispettoso, come raramente se ne leggono nel mondo dello spettacolo e dei social.

“Quello che si vive non si dimentica mai. Continueremo a volerci bene, anche se le nostre strade si dividono”, conclude l’ex corteggiatrice.

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne

La relazione tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian è stata tra le più seguite della stagione 2023-2024 di Uomini e Donne. In molti avevano creduto nella loro favola, ma la realtà – fuori dallo studio – si è dimostrata più dura e complessa. Adesso, Raffaella chiude il capitolo con lucidità e dolcezza. Resta da capire se anche Brando deciderà di condividere pubblicamente la sua versione.