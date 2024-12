Buon onomastico Adelaide oggi 16 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 16 dicembre S. Adelaide di Borgogna, per due volte regina consorte d’Italia e successivamente dei Franchi orientali prima di diventare Imperatrice consorte del Sacro Romano Impero dopo aver sposato Ottone I. Inoltre è stata reggente del Sacro Romano Impero, del regno di Germania e del regno d’Italia. Venerata come santa della Chiesa cattolica.

S. Adelaide di Borgogna fu imperatrice del Sacro Romano Impero

Adelaide era una donna colta: parlava quattro lingue ed era molto istruita. Esercitò una grande influenza sulla politica imperiale, sia in Italia sia in Germania. Quando Ottone III divenne maggiorenne, Adelaide si dedicò a opere di carità e promosse la fondazione di conventi. Inoltre ebbe grande interesse per la riforma riforma cluniacense che si concretizzò con il rinnovo dell’ordine benedettino e poi si estese a tutta la Chiesa cattolica.

Dalle opere di carità alla fondazione dei conventi, Papa Urbano II la proclamò Santa

Negli ultimi anni si ritirò nel convento di Seltz in Alsazia settentrionale, dove, secondo gli Annales Necrologici Fuldenses, morì il 16 dicembre 999. Nella stessa località fu sepolta. Fu Papa Urbano II a proclamarla Santa nel 1097, fino alla riforma la sua tomba fu meta di pellegrinaggi. Usanza che venne meno con la scomparsa delle reliquie.

Il significato del nome. Adelaide significa donna di ‘nobile stirpe’, ‘dai modi nobili’ o di aspetto nobile’.

