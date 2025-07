Buon onomastico Anna oggi 26 luglio: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Oggi 26 luglio si festeggiano i Santi Anna e Gioacchino. Secondo la tradizione cristiana S. Anna , moglie di Gioacchino, è la madre della Beata Vergine Maria e sorella di Santa Elisabetta . A ricostruire la storia della Santa, che non viene menzionata nei testi biblici canonici, gli apocrifi Protovangelo e il vangelo di Giacomo e Matteo.

Si festeggiano S. Anna e Gioacchino, i genitori della Beata Vergine Maria

S. Anna è la protettrice delle madri e delle partorienti ed in giornata in numerosi reparti di ostetricia e nelle cliniche saranno celebrate commemorazioni in onore della Santa e benedizioni per le partorienti.

Secondo la tradizione Anna e Gioacchino, con Maria bambina, abitavano a Gerusalemme nei pressi dell’attuale Porta dei Leoni, nella parte nord orientale della città vecchia, laddove ci sono i resti della piscina di Betzaeta.

S. Anna, il miracolo del lumino

La tradizione vuole che le reliquie della santa furono salvate dall’essere distrutte dallo stesso centurione Longino. Tra i presunti miracoli si ricorda il “lumino”, rimasto acceso accanto alla bara di cipresso per anni nonostante l’assenza di aria.

Protettrice delle madri e delle partorienti

In passato S. Anna fu patrona del Regno di Napoli. Venerata a Caserta, Penta (compatrona) e Savignano Irpino. E’ protettrice di commercianti di biancheria, ebanisti, calze, falegnami, fabbricanti di guanti, lavandai, lavandaie, madri di famiglia, febbre, maternità, fabbricanti di merletti, minatori, moribondi, buona morte, orefici, ossessi, parti difficili, professori, partorienti, puerpere, ricamatrici, sarte, contro la sterilità coniugale, tornitori, vedove.

Il significato del nome. Anna deriva nome ebraico “Channah” (favore, grazia) e il suo significato viene talvolta interpretato anche come “graziosa”

Buon onomastico Anna e Gioacchino 26 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 26 luglio in occasione della ricorrenza di San Anna e Gioacchino in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Anna, buon onomastico Gioacchino.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Anna da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.