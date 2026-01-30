Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Buon onomastico Ciro oggi 31 gennaio: video e immagini di auguri da condividere

DiMario De Santi

Pubblicato: 31 Gen, 2026 - ore: 00:42 #auguri Ciro, #buon onomastico Ciro, #il santo del 31 gennaio, #immagini auguri Ciro, #onomastico 31 gennaio, #quando è San Ciro, #San Ciro
buon onomastico Ciro

Oggi 31 gennaio si festeggia San Ciro d’Alessandria. Santo patrono di numerosi comuni italiani e dei medici, viene invocato per i lavori dei campi e contro i naufragi. Nato da famiglia cristiana ad Alessandria d’Egitto, studiò medicina ed iniziò ad esercitare in una famosa scuola della città.

San Ciro d’Alessandria, il medico che aiutava i poveri

Secondo quanto viene riferito dalla tradizione somministrava cure gratuite ai poveri e incitava i malati a trovare conforto nella fede e nella preghiera.  In seguito i medici alessandrini divennero oggetto di persecuzione con l’accusa di magia durante l’impero di Diocleziano. Ciro decise di ritirarsi in Arabia Petrea e smise di esercitare la professione ma non di aiutare i bisognosi. Quando le persecuzioni si estesero all’Asia il medico rientrò ad Alessandria con il legionario Giovanni.

Perseguitato e decapitato a Canopo nel 303

In seguito raggiunsero Canopo per confortare la comunità cristiana dopo la condanna di tre donne che non avevano abiurato la loro fede. Ciro e Giovanni furono scoperti e, dopo giorni di atroci torture, furono decapitati il 31 gennaio del 303. Intorno al X secolo le spoglie dei martiri furono portate a Roma da due monaci, Grimaldo e Arnolfo.

Le reliquie di S. Ciro traslate nella chiesa Gesù Nuovo di Napoli dal cardinale Sforza

Successivamente, nel 1600, le reliquie furono traslate a Napoli ad opera del cardinale Francesco Sforza e collocate nella chiesa del Gesù Nuovo. Ciro e Giovanni erano già venerati a Napoli, grazie soprattutto alla presenza di colonie di mercanti alessandrini.

Origine del nome. Ciro deriva dal persiano, latinizzato in Cyrus col significato di ‘padrone, re’. è un gran simpaticone e, come si suol dire, un ‘bonaccione’. Affronta la vita e le sue avversità con il sorriso sulle labbra, non si tira indietro davanti a niente. Non conosce la paura, soprattutto se deve difendere l’onore della famiglia. Il nome è molto diffuso in Campania.

Buon onomastico Ciro, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 31 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Ciro in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Ciro.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 31 gennaio per gli auguri di buon onomastico.

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Martina oggi 30 gennaio: video e immagini di auguri da condividere

Gen 30, 2026 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Elvira oggi 27 gennaio: immagini di auguri da condividere

Gen 27, 2026 Mario De Santi
Tempo Libero

S. Agnese, preghiera da recitare oggi 21 gennaio per le fidanzate e immagini per augurare buon onomastico

Gen 21, 2026 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Tempo Libero

Buon onomastico Ciro oggi 31 gennaio: video e immagini di auguri da condividere

Gossip e TV

Cristina Ferrara volta pagina, primo scatto di coppia con Aka7Even

Attualità

Enzo Puccini muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno, choc a Portoferraio

Gossip e TV

‘Ho rischiato di morire in Brasile’: Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.