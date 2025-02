Buon onomastico Brigida: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi, 1° febbraio, Santa Brigida d’Irlanda che, dopo San Patrizio, viene definita evangelizzatrice del suo Paese. Non va confusa con l’omonima Santa svedese ed è considerata la seconda patrona d’Irlanda dopo San Patrizio che, secondo la storiografia corrente, ha avuto notevole influenza sulla sua vocazione monacale.

Santa Brigida d’Irlanda, la vocazione ispirata dalle opere di San Patrizio

Nata Dundalk, nella contea di Louth, intorno al 451, si convertì al Cristianesimo nel 468, ispirata dalla predicazione di san Patrizio, all’età di soli 6 anni. Malgrado l’opposizione di suo padre, decise di intraprendere una vita religiosa. Generosa e sempre pronta a soccorrere poveri e infermi. Numerose le testimonianze del suo spirito caritatevole. Una generosità smisurata che arrivò a far arrabbiare il genitore che si convinse a farla entrare in un convento quando Brigida donò la sua spada da cerimoniale.

Fondò l’abbazia di Kildare, punto di riferimento dei cattolici irlandesi

Dopo aver ricevuto il velo dal vescovo di Mel iniziò il suo percorso religioso ed arrivò a fondare numerosi conventi tra i quali quello di Clara. Il più importante resta l’abbazia di Kildare che diventò un punto di riferimento dei cattolici irlandesi. Brigida morì a Kildare intorno al 525 e fu sepolta in una tomba davanti all’altare maggiore della chiesa della sua abbazia.

Significato del nome. Deriva dal nome irlandese Brighid, Brigid o Brigit, basato sulla radice brigh, briga (“forza”, “potenza”) oppure su brig, brigant (“alto”), e può quindi essere interpretato come “forte”, “potente” o come “alta”, “esaltata”, “eccelsa”.

Si dice che fino a tre anni rimanesse muta, età in cui miracolosamente le si sciolse la lingua e cominciò a parlare in modo perfetto. Non ancora decenne, la notte dopo aver udito un discorso sopra la passione di Gesù, di cui era rimasta impressionatissima, ebbe la visione del Salvatore appeso alla croce, tutto coperto di sangue.

Il 23 luglio si festeggia Santa Brigida di Svezia

Il 23 luglio si festeggia Santa Brigida di Svezia