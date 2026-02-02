Can Yaman ospite a Sanremo 2026: debutto all’Ariston e ritorno in tv dopo le polemiche

Can Yaman

Il post su Instagram di Carlo Conti

Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. A confermare la presenza dell’attore turco sul palco della kermesse canora è stato Carlo Conti, che ha annunciato la partecipazione con un post sui social, mostrandosi in un fotomontaggio nei panni di Sandokan. Con l’arrivo di Yaman, il cast degli ospiti del secondo Sanremo targato Conti si arricchisce ulteriormente, dopo l’annuncio di Laura Pausini e Achille Lauro.

L’attore, amatissimo dal pubblico italiano, è reduce dal successo televisivo e internazionale della serie Rai Sandokan, nella quale interpreta la celebre Tigre della Malesia. Al suo fianco, nella produzione diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, figurano Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez e un cast internazionale che ha contribuito a rilanciare uno dei personaggi più iconici della storia della televisione italiana.

Un omaggio a Sandokan e alla storia della tv italiana

La presenza di Can Yaman al Festival di Sanremo avrà anche un forte valore simbolico. Nel 2026 ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della prima storica serie televisiva Sandokan, interpretata da Kabir Bedi e diretta da Sergio Sollima, andata in onda tra il 6 gennaio e l’8 febbraio 1976. Quello sceneggiato segnò un’epoca, diventando un fenomeno culturale e mediatico che ancora oggi resta nella memoria collettiva degli spettatori.

L’attore turco, con la nuova versione della serie, ha raccolto l’eredità di un personaggio leggendario, reinterpretandolo per una nuova generazione di pubblico. La sua partecipazione a Sanremo 2026 potrebbe quindi rappresentare un ponte ideale tra passato e presente della fiction italiana, oltre a un’occasione per celebrare mezzo secolo di storia televisiva.

Possibile anteprima sulla seconda stagione della serie

La presenza all’Ariston potrebbe essere anche l’occasione per parlare della seconda stagione di Sandokan, le cui riprese sono attese tra la primavera e l’estate del 2026. Dopo il successo della prima stagione, il progetto Rai è destinato a proseguire e l’attore potrebbe anticipare dettagli su trama, cast e sviluppo del personaggio.

Sanremo, da sempre vetrina mediatica privilegiata, rappresenta un contesto ideale per promuovere la serie e consolidare il legame tra Can Yaman e il pubblico italiano, che negli ultimi anni lo ha consacrato come una delle star televisive più seguite.

Le polemiche e il ritorno in tv dopo l’arresto in Turchia

La partecipazione al Festival segna anche il ritorno in televisione dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto l’attore. A inizio gennaio, infatti, Can Yaman era stato arrestato in Turchia e trattenuto per alcune ore. Le prime ricostruzioni della stampa turca avevano parlato di una detenzione legata al possesso di sostanze stupefacenti, notizia poi smentita dallo stesso attore con un messaggio rivolto alla stampa italiana.

Nel suo intervento sui social, Yaman aveva criticato la diffusione di informazioni non verificate, sottolineando come, se le accuse fossero state fondate, non sarebbe stato rilasciato in tempi così rapidi né avrebbe potuto tornare in Italia il giorno successivo. Il caso aveva suscitato grande clamore mediatico, anche perché l’annuncio della breve detenzione era arrivato proprio nel giorno della messa in onda della puntata di C’è Posta per Te in cui era ospite, registrata settimane prima.

Un Sanremo sempre più internazionale

Con l’arrivo di Can Yaman, il Festival di Sanremo 2026 conferma la sua dimensione sempre più internazionale e cross-mediale, unendo musica, televisione e grandi volti dello spettacolo globale. La presenza dell’attore turco rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Carlo Conti, orientata a coinvolgere un pubblico trasversale, dai fan delle serie tv agli spettatori storici della kermesse.

Dal mito di Mompracem al palco dell’Ariston, Can Yaman si prepara così a vivere uno dei momenti mediatici più importanti della sua carriera italiana, consolidando il suo ruolo di star internazionale e rilanciando il fenomeno Sandokan nel cuore della cultura pop contemporanea.