Buon onomastico Dante 11 febbraio: immagini di auguri da inviare via social

L’11 febbraio si festeggia San Dante d’Africa che secondo alcuni storiografi morì martire. Non si hanno molte notizie sulla sua vita. Fu vittima della persecuzione cristiana con la tragica fine a Cartagine nel IV secolo con Dativo, senatore romano, e Saturniano prete. Il nome è un accorciativo di Durante, dal verbo durans e significa ‘perseverante, essere ostinati’. Il Dante più famoso è naturalmente Alighieri, che si chiamava, per essere precisi, Durante Alighieri.

San Dante martire, fu ucciso a Cartagine

Significato del nome. É un’abbreviazione di Durante, deriva dal tardo latino “Durans”, che significa “durare”, “resistere”. Dante è quindi, letteralmente, “colui che resiste”. Tra i personaggi famosi con questo nome ricordiamo Dante Alighieri (battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri), poeta, scrittore e politico italiano, autore de La Divina Commedia.

Buon onomastico Dante, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Oggi 11 febbraio, in occasione della ricorrenza di San Dante in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Dante. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 11 febbraio per gli auguri di buon onomastico.