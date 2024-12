Buon onomastico Davide oggi 29 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 29 dicembre, San Davide, fu re d’Israele durante la prima metà del decimo secolo avanti Cristo. Secondo la religione cristiana dal valoroso guerriero discende Giuseppe, padre putativo di Gesù.

Davide fu il secondo re d’Israele, San Giuseppe suo discendente

Nella Bibbia viene descritto come un personaggio dalla personalità complessa che è capace di generosi slanci ma anche di crudeltà e spregiudicatezza politica ma al tempo stesso autocritico e capace di ammettere i propri errori. Mostrò talento anche nei campi della musica e della poesia. Per gli ebrei Davide, della tribù di Giuda, è il re di Israele e da lui discenderà il messia. La sua figura è riconosciuta anche dall’Islam che lo indica tra i profeti. Venerato come Santo della Chiesa Cattolica.

Il leggendario duello con Golia

Fu Saul a sceglierlo, tra i figli di Iesse, come suo successore. All’epoca faceva il pastore e quando fu investito, su indicazione di Dio, della carica di Re d’Israele era al pascolo con le pecore. Tra gli episodi citati dalla Bibbia il duello con Golia è quello che nei secoli ha ispirato scrittori e in epoca moderna registi e sceneggiatori.

Il re d’Israele si avvicinò al gigante filisteo che terrorizzava gli ebrei con cinque pietre. Alla sua vista Golia lo derise con Davide, per nulla intimorito, che lo colpì in fronte con una delle pietre facendolo cadere a terra tramortito prima di decapitarlo utilizzando la sua spada. Persa la loro guida i filistei batterono in ritirata.

Significato del nome. Il nome deriva dall’ebraico “dawid”, basato probabilmente sul termine “dwd”, che significa “amato”, “diletto”. Nella Bibbia, Davide fu il pastorello che, con una semplice fionda, riuscì a sconfiggere Golia e divenne poi il secondo re d’Israele.

Buon onomastico Davide 29 dicembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 29 dicembre in occasione della ricorrenza di San Davide n tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Davide.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Davide da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.