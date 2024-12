Buon onomastico Eugenio oggi 30 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 30 dicembre S. Eugenio di Milano. Scarne le notizie sul Vescovo che seguì Carlo Magno, di cui era il padre spirituale, in Italia nell’VIII secolo. A lui andrebbe il merito di aver difeso il Rito ambrosiano durante un concilio a Roma. Papa Adriano I e lo stesso Carlo Magno avrebbero volouto abolirlo.

S. Eugenio, il miracolo del messale ambrosiano

La tradizione racconta che per trovare una soluzione alla controversia si decise di posare sull’altare della Basilica di San Pietro il messale ambrosiano e quello romano che rimasero chiusi e sorvegliati per tre giorni dedicati al digiuno ed alla preghiera. Quando le porte della Basilica si riaprirono i due messali erano ancora chiusi ma miracolosamente si spalancarono tutte e due. Un episodio che fu interpretato come un segno del Cielo. Il culto di Sant’Eugenio è considerato un culto dell’arcidiocesi di Milano.

Il significato del nome. Eugénios è basato sul termine Eugenes può quindi essere interpretato come “ben nato” oppure “di buona/nobile stirpe”, in senso lato “nobile”; lo stesso significato è condiviso con il nome Adelaide.

Buon onomastico Eugenio 30 dicembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 30 dicembre in occasione della ricorrenza di S. Eugenio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Eugenio.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Eugenio da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.