Frasi e immagini di auguri di buon onomastico Luisa: il 15 marzo si festeggia la Santa di Marillac

Si festeggia oggi, 15 marzo, Santa Luisa di Marillac, vedova Le Gras e fondatrice, insieme a San Vincenzo de’ Paoli, delle Figlie della Carità. Nata il 12 agosto 1591 a Parigi in circostanze misteriose, fu riconosciuta come figlia naturale da Luigi I di Marillac, probabilmente per evitare scandali familiari.

Luisa e la spiritualità di Santa Caterina

Il cavaliere e signore di Ferrières-in-Brie e di Villiers-Adam le garantì una rendita e la fece educare presso il monastero reale di San Luigi di Poissy, dove le domenicane le insegnarono a leggere, scrivere, dipingere e, soprattutto, a conoscere Dio. Durante questo periodo, Luisa rimase profondamente colpita dalla spiritualità di Santa Caterina da Siena. In seguito, a Parigi, iniziò a frequentare le cappuccine del Quartiere Saint-Honoré, note come “Figlie della Croce”. Pensò di entrare nella comunità e fece voto di dedicarsi al servizio di Dio e del prossimo, ma alla fine sposò Antoine Le Gras, con il quale ebbe un figlio, Michele.

Tra matrimonio, malattia e vocazione

La malattia del marito gettò Luisa in una profonda crisi interiore, portandola a pensare che fosse una punizione divina per non aver mantenuto il suo voto. La svolta arrivò durante la Pentecoste: mentre pregava, ebbe un’illuminazione spirituale che dissipò ogni dubbio. Comprese che il suo compito, in quel momento, era assistere il marito, ma che un giorno sarebbe stata chiamata a una vita consacrata.

La fondazione delle Figlie della Carità

Dopo la morte di Antoine, Luisa si ritrovò in difficoltà economiche e fu costretta ad affidare il figlio a una pensione. Trovò nuova forza nella missione presso le Dame della Carità e iniziò a organizzare opere di assistenza nelle parrocchie. Il 25 marzo 1642, insieme a quattro consorelle, fece voto di dedicarsi completamente al servizio di Cristo attraverso l’aiuto ai poveri, dando ufficialmente inizio alla Compagnia delle Figlie della Carità.

Un’eredità di fede e carità

Luisa di Marillac fu figlia illegittima, moglie segnata dalle difficoltà, vedova devota, madre attenta e nonna amorevole. Fu anche insegnante, infermiera, assistente sociale e organizzatrice instancabile della carità cristiana. Morì il 15 marzo 1660 e fu beatificata nel 1920 da Papa Benedetto XV, canonizzata nel 1934 da Pio XI e proclamata patrona delle opere sociali da Giovanni XXIII.

Il significato del nome Luisa

Di origine germanica, il nome Luisa significa “donna illustre”.

