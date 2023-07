Buon onomastico Silvano, Silvana oggi 10 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 10 luglio San Silvano (Silano) martire della chiesa cattolica originario di Romagnano Sesia, un antico borgo alle porte della Valsesia in provincia e diocesi di Novara. Viene identificato come uno dei sette figli di Felicita che secondo la tradizione sarebbero stati uccisi a Roma, con la madre, durante la persecuzioni dell’imperatore Antonino.

San Silvano martire, originario di Romagnano di Sesia e figlio di Felicita

La sepoltura di Silvano, indicata con quella della madre nel cimitero di Massimo, venne violata dai seguaci del sacerdote Novaziano, che contestavano alla Chiesa il diritto di assolvere da colpe gravi. Le sue reliquie, trasportate in un loro luogo di culto, furono recuperate da papa Innocenzo I (401 – 417) e riportate nel loculo catacombale.

Silvano fu ucciso con la madre a Roma durante le persecuzioni dell’imperatore Antonino

Alla fine del VIII secolo, infatti, papa Leone III traslò i corpi di Felicita e Silvano in Santa Susanna dove ancora si troverebbero all’interno dell’altare della cripta mentre la tradizione locale di Romagnano attribuisce al conte Bosone la traslazione nella chiesa abbaziale del borgo delle reliquie di San Silvano recuperato a Benevento.

La traslazione della della salma di San Silvano martire di Romagnano di Sesia

Da rilevare che l’onomastico si può festeggiare anche il 13 luglio in occasione di San Sila, la forma greco di Silvano. Membro insigne della comunità di Gerusalemme. Fu compagno di Paolo di Tarso nei suoi viaggi di evangelizzazione. Con quest’ultimo e Barnaba si recò ad Antiochia per comunicare alla comunità cristiana le decisioni del concilio di Gerusalemme.

Il 13 luglio la commemorazione di Sila

Successivamente si separarono da Barnaba ed in Macedonia Paolo liberò una schiava da uno spirito che la possedeva provocando la reazione dei suoi padroni che traevano profitto dalla sua pazzia. I due missionari finirono in prigione ma riuscirono miracolosamente a liberarsi ed a convertire i loro carcerieri. Avventuroso fu anche il viaggio di Sila e Paolo in Tessalonica. Dopo aver convertito alcuni ebrei, furono inseguiti fino a casa di Giasone che li ospitava. Anche in questa circostanza riuscirono a sfuggire ai loro persecutori.

In seguito Paolo si separò da Sila per recarsi ad Atene lasciando Sila a Tessalonica dove nel frattempo era stato raggiunto da Timoteo. Sila si ritroverà al fianco dell’Apostolo a Corinto mentre tra il 62-64 dc fu probabilmente redattore della lettera l’apostolo Pietro indirizzò alla comunità asiatica. Altre date in cui viene festeggiato San Silvano: 20 febbraio e 22 settembre.

Il significato del nome. Silvano ha origine dal sostantivo latino silva, “selva, bosco”. Silvanus era anche la divinità dei boschi e degli armenti. Oppure potrebbe derivare dal termine grego xilon “legno”.

