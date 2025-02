Buon San Valentino, frasi d’amore e divertenti da condividere su WhatsApp e social

Il 14 febbraio, San Valentino, è il giorno dedicato agli innamorati. Per alcuni si tratta di una festa meramente commerciale, per altri l’amore non ha bisogna di ricorrenze perché chi ha un importante legame affettivo lo manifesta ogni giorno ad ogni ora… C’è anche chi snobba San Valentino ma non nasconde fastidio e risentimento qualora non arrivi un dolce pensiero.

Festa degli innamorati, frasi da condividere sui social

Meglio evitare amare sorprese e, nel dubbio, meglio rimboccarsi le maniche e stimolare l’ingegno per trovare l’idea giusta per lasciare senza parole il partner. Di seguito 20 frasi da condividere via WhatsApp e social per chi è a corto di ispirazione per augurare buon San Valentino, buona festa degli innamorati, anche in maniera divertente.

Prima di stare con te, ero una tavola bianca, ruvida, senza senso. Poi sei arrivato tu, la mia musa, il pittore che ha riempito la mia vita di colore. Sei riuscito a mostrarmi la bellezza delle piccole cose e hai fatto della nostra storia un capolavoro. Ti amo.

Non scriverò “ti amo” sulla sabbia del mare, perché le onde lo porteranno via… Non inciderò “ti amo” sul tronco del nostro albero, perché il tempo rimarginerà le ferite… Ho inciso “ti amo” con il tuo nome sulla porta del mio cuore e così resterà per sempre.

Tu sei come una gemma preziosa nascosta dentro una montagna, tutti passano di lì, ma nessuno sa che essa contiene un tesoro di inestimabile valore.

Un angelo ha diviso il mio cuore in tanti pezzi dicendomi di darne uno a tutte la persone che amo… Ecco, il pezzo più grande è per te amore mio.

Ti amo per ogni tuo silenzio, per ogni tuo gesto per ogni tuo respiro. Perché con essi mi hai riempito d’amore.

Anche la notte più buia è piena di stelle con te accanto. Ti amo.

Tu hai letto dentro di me, hai rubato in silenzio il mio cuore al vuoto di me stessa. A te che sai donare e amare voglio regalare il mio amore.

Le pagine della mia vita, quelle da conservare le sto scrivendo insieme a te. Ti amo.

La vita all’improvviso mi ha sorriso perché è caduto un angelo dal cielo che ha il tuo nome nome, ed io di quell’angelo mi sono innamorata!

Potrei dirti un sacco di frasi bellissime, ma non basterebbero mai per esprimere ciò che provo per te, quindi ti dedico solo due semplici parole: Ti amo.

Se non ci fosse il sole, la luna soffrirebbe… se non ci fosse il tramonto l’alba non avrebbe senso… se non ci fossi tu io non potrei vivere. Buon San Valentino

Sei i raggi che mi accarezzano in questo giorno di sole, sei la luce che illumina la mia strada in questa notte stellata.

E se vale la pena rischiare, io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore.

Sono favorevole a che si sposti San Valentino al 30 febbraio.

Il santo degli innamorati non è san Valentino. È Santa Pazienza.

Volevo ricordare al mio fidanzato che tra pochi giorni è San Valentino e quindi si deve sbrigare a trovarmi.

Un grazie speciale a quelli che per San Valentino non inonderanno i social di cuori, frasi d’amore e post poetici. Voi, veri eroi silenziosi. Da Twitter

A San Valentino regalate al vostro partner l’accesso al vostro smartphone per tutto il giorno…Poi vediamo se il 15 febbraio state ancora insieme.

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti (Rosamunde Pilcher)

Mi è bastato vederti da lontano per capire che sei dolcissimo, mi è bastato vederti da lontano per capire che sei bellissimo, mi è bastato vederti da vicino per capire che da lontano non ci vedo proprio!