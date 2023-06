Esqueleto Explosivo 2, caratteristiche e vantaggi

Le slot machine devono essere divertenti, e proprio il fattore intrattenimento è diventato negli ultimi anni importante quanto le grandi vincite.

Pochi sviluppatori rendono i loro giochi così divertenti come fa lo svedese Thunderkick, che nel 2020 ha rilasciato Esqueleto Explosivo 2, un sequel di una delle sue migliori slot. Esqueleto Explosivo 2 si basa sullo stesso tema della prima slot machine e il tema un po’ macabro è altrettanto ben realizzato questa volta.

Il gioco presenta 5 rulli, 3 righe, 99 linee di pagamento e un RTP del 96,13%. La vincita massima è stata aumentata a 5.000 x la puntata e anche il numero di linee di pagamento è di gran lunga superiore. L’originale aveva solo 17 battute, quindi potete aspettarvi molta più azione sullo schermo. Thunderkick è presente sul mercato dal 2012 ed è uno sviluppatore di giochi esperto nel mercato attuale. Quindi potete aspettarvi un’esperienza straordinaria.

Qual è il tema del gioco?

Tutto il gioco è incentrato sul Giorno dei Morti. Non è esattamente un tema che si vede spesso, ma Thunderkick fa un ottimo lavoro sia per onorare la cultura messicana che per offrire tanto divertimento. Non capita spesso di ridere così tanto quando giochiamo alle slot, ma lo facciamo quando carichiamo Esqueleto Explosivo 2. Il gioco presenta cinque scheletri che suonano vari strumenti durante il Giorno dei Morti.

Non ci sono rulli tradizionali in Esqueleto Explosivo 2. Invece, tre diversi teschi cadranno su ogni scheletro, formando fino a 99 linee di pagamento. Tutti i teschi sono diversi da quelli del primo gioco. Alcuni hanno i capelli, altri i baffi, altri i denti mancanti e altri ancora gli orecchini. La slot utilizza ancora rulli a cascata e quando i teschi vincenti esplodono in una musica karakas deliziosamente ritmata, è impossibile non ridere. C’è anche un moltiplicatore progressivo fino a 64x, oltre ai giri gratuiti, l’unica cosa che mancava nell’originale.

Grafica e suono

In termini di design, Esqueleto Explosivo 2 è molto simile all’originale. Sebbene il design sia ancora assolutamente stupefacente, è un po’ una sorpresa che lo sviluppatore del gioco non abbia cercato di ravvivare le cose. Lo sfondo è simile, i rulli funzionano allo stesso modo e ci sono esattamente gli stessi simboli sui rulli.

Nonostante ciò, l’aspetto è comunque molto buono. I simboli sono presentati sotto forma di teschi impilati sopra uno scheletro e lo sfondo è un cartone animato dettagliato. Quando si ottiene una combinazione vincente, i musicisti mariachi suonano una melodia che varia di volta in volta. Tutto è pianificato nei minimi dettagli e questo è un aspetto che tutti apprezziamo in una slot online.

Teschi in tutti i colori dell’arcobaleno

I giocatori amano quando gli sviluppatori di giochi mostrano creatività nei simboli che utilizzano. In Esqueleto Explosivo 2 vengono utilizzati solo teschi come simboli, ma considerando che ci sono rulli a cascata e molto umorismo, non vi stancherete mai di vederli cadere ed esplodere.

Il teschio viola è il più prezioso e paga 5x la puntata. Gli altri simboli pagano molto meno, ma ricordate che con l’aiuto dei rulli a cascata si vincono dei respin ogni volta che esplode un teschio. Oltre a un moltiplicatore crescente, ci si può aspettare vincite significative a ogni giro. Il livello di puntata è lo stesso della slot originale e, tramite le impostazioni, è possibile modificarlo facilmente da 0,10 monete a giro fino a 100 monete.

Perché giocare a Esqueleto Explosivo 2?

Anche la grafica, le animazioni e il delizioso umorismo dark sono stati ben curati. Inoltre, gli sviluppatori hanno aggiunto i giri gratuiti e il collettore wild e hanno aumentato la vincita massima da 700x puntata a 5.000x puntata.

Thunderkick ha fatto ancora una volta un lavoro brillante ed Esqueleto Explosivo 2 è senza dubbio uno dei migliori sequel che abbiamo visto da uno sviluppatore di giochi svedese negli ultimi anni.