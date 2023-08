Famiglia Gbr, numeri record sui social per la coppia friulana che dà consigli sui giochi per bambini

Un milione e 820 mila iscritti su YouTube, 89 mila follower su Instagram, 40 mila su TikTok, 20 mila su Facebook: sono i dati del consenso social riscosso dalla Famiglia Gbr, acronimo di Giochi per bambini e ragazzi.

Davide Nonino, la moglie Alessandra e i figli Nicolò e Matilde sono seguiti da un milione e 820 iscritti su YouTube

La famiglia, come sottolinea il quotidiano Messaggero Veneto, ha caricato su YouTube circa 1.200 video ideando un modello che mette al centro il rapporto tra genitori e figli facendo leva sul gioco. La vicenda è partita quasi per caso nel 2012 per opera di Davide Nonino, udinese di 43 anni, ex capo scout ed ex educatore.

Visto il successo, presto gli si è affiancato la moglie, Alessandra, insegnante, e poi i loro due figli, Nicolò e Matilde. Insieme offrono preziosi consigli e spiegazioni su tanti giochi. Nonino ha pubblicato in passato una “guida” di scrittura creativa per bambini e un manuale sui giochi di gruppo, poi ha aperto un canale YouTube con video tutorial.

‘Quando ho esaurito i giochi di mia invenzione mi sono dedicato a quelli acquistati’

“Quando ho esaurito i giochi di mia invenzione, ho cominciato a dedicarmi a quelli acquistati”, ha dichiarato al quotidiano, sottolineando che dopo un iniziale pubblico di genitori e animatori si è arrivati ​​ai bambini. Questi interagiscono direttamente con la famiglia solo tramite un’app da loro creata. “Siamo tra i pochissimi italiani su YouTube Kids con selezioni di contenuti, meccanismi di controllo parentale e filtraggio di video”.