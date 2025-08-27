Buon onomastico Agostino oggi 28 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 28 agosto Sant’Agostino, filosofo, vescovo e teologo romano di origine nordafricana. Definito da Monsignor Antonio Livi il “massimo pensatore cristiano del primo millennio e anche uno dei più grandi geni dell’umanità”. Detto Doctor Gratiae, dottore delle Grazia, è stato definito Padre, dottore e Santo della Chiesa cattolica.

S. Agostino, dottore della Chiesa cattolica

La vita del santo d’Ippona (Algeria) è meticolosamente ricostruita attraverso le Confessioni, sua biografia personale, nelle Ritrattazioni, che descrivono l’evoluzione del suo pensiero, e nella Vita di Agostino scritta dal discepolo Possidio. Fu la mamma, Santa Monica, a guidarlo alla conversione al Cristianesimo. Agostino nelle sue memorie fa scarso riferimento al padre, libertino e infedele, mentre è evidente l’influenza della madre (venerata Santa della Chiesa cattolica) sulla sua educazione.

Dalle Confessioni alla Vita di Agostino

Si trasferì a Milano per insegnare ma anche per contrastare la fama del vescovo Ambrogio ma dopo avergli fatto visita rimase attratto dai suoi discorsi ed iniziò a seguire le sue predicazioni. In seguito fu Simpliciano, il successo di Ambrogio, a fargli compiere l’ultimo passo verso la conversione (avvenuta all’età di 32 anni) che lo portò a donare i suoi aver ai poveri. Dopo i timori iniziali, fu la spinta dei fedeli a spingerlo verso il sacerdozio. Il suo percorso fu fecondo e lo portò a combattere l’eresia oltre che abolire l’uso di tenere banchetti nelle cappelle dei martiri.

Dalla conversione alla nomina a vescovo di Ippona

Affiancò Valerio come vescovo di Ippona, in Nord Africa, coadiutore per poi ricevere la consacrazione definitiva da Megalio, Primate di Numidia. Il suo vescovato fu caratterizzato da un periodo di innovazione, scambi culturali e inaugurazioni di nuovi monasteri. Fu meta dei vescovi delle sedi vicine. Agostino operò una prima distinzione fra il male fisico del corpo e il male morale dell’anima, legato al peccato.

La svolta del teologo innovatore: ‘La malattia non è una punizione divina’

In questo modo superò una convinzione diffusa nel periodo precedente, che concepiva la malattia e il dolore come una conseguenza e una sorta di punizione divina delle azioni umane. Agostino escluse questa possibilità poiché “Dio è Amore”, e un’eventuale espiazione dei peccati si colloca in una vita ultraterrena.

Le sue spoglie furono trasferite a Pavia

Morì all’età di 75 anni ed il suo feretro fu prima portato dai fedeli a Cagliari prima del definitivo trasferimento a Pavia ad opera del re longobardo Liutprando. Le sue spoglie sono custodite nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro.

Il significato del nome. Agostino deriva dal latino Augustus che significa ‘venerabile’. E’ santo patrono di numerose città italiane.

Buon onomastico Agostino: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 28 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Agostino.