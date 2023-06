Frasi buon onomastico Antonio e dove seguire in diretta streaming le celebrazioni da Padova

Il 13 giugno si festeggia Sant’Antonio da Padova, venerato e amato nel Bel Paese con processioni ed eventi che si celebreranno in diverse località italiane. L’evento più atteso è nel capoluogo di provincia veneto dove morì il 13 giugno 1231 con il Antonio che ricevette l’unzione degli infermi al convento di Arcella.

Dove seguire in diretta streaming gli eventi dedicati a Sant’Antonio da Padova

Sarà possibile seguire le funzioni in programma per commemorare Sant’Antonio da Padova collegandosi al sito www.13giugno.org fin dalla mattina oltre che sulla pagina Facebook Sant’Antonio di Padova – I frati della Basilica e il canale YouTube Youtube Messaggero di sant’Antonio.

Tra i nomi più diffusi in Italia, il boom in Campania

Antonio è uno dei nomi più comuni, il quarto in Italia. Secondo il portale paginainizio dall’ultimo censimento risultano 1.274.844 battezzate con questo nome con il boom che si registra al sud ed alle isole con una percentuale del 50%. Segue il nord Italia, dove tra l’altro vivono diversi emigrati meridionali, e poi il centro. La Campania e la Puglia fanno la parte del leone con la Lombardia a completare podio. Antonio è tra i meno comuni, invece, in Umbria, Trentino e Valle d’Aosta.

Frasi buon onomastico Antonio

In tanti nella giornata del 13 giugno proveranno a sorprendere parenti ed amici con frasi ad effetto per gli auguri di buon onomastico da condividere su WhatsApp e social. Di seguito alcune frasi d’auguri da cui trarre ispirazione per augurare Buon onomastico Antonio.