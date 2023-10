Le passioni degli italiani su Internet

A differenza del passato, quando accedere a determinate tipologie di divertimento poteva apparire più difficile, oggi Internet offre a tutti la possibilità di divertirsi e di esprimere le proprie passioni al meglio, grazie ad una serie di piattaforme e di siti che permettono di garantire il soddisfacimento di numerose esigenze. Per questo motivo, negli ultimi anni anche in Italia si osserva una grande quantità di tendenze, soprattutto a proposito di passioni e attività svolte. Ma quali sono le più importanti?

Streaming di film, serie TV o calcio

Fin da quando ha debuttato nel mercato di riferimento, il fenomeno dello streaming è diventato particolarmente seguito e apprezzato in ogni sua forma, coinvolgendo ogni utente attraverso piattaforme e siti che hanno ottenuto rapidamente un grande successo. Grazie allo streaming è possibile accedere a numerose realtà del cinema, della televisione e anche dello sport in maniera molto più semplice, per cui anche l’espressione delle proprie passioni può avvenire in modo migliore per ogni consumatore.

Piattaforme come Netflix garantiscono l’accesso ad un ampio catalogo di film, serie TV, documentari, spettacoli e tanto altro ancora, permettendo anche di sviluppare anche una grande passione per prodotti destinati non esclusivamente alla sala cinematografica. Allo stesso tempo, con realtà come DAZN è possibile vivere il calcio in maniera differente rispetto al passato, anche grazie a studi predisposti per lo streaming che esulano dalle emittenti televisive.

Gioco online

La nascita di numerose piattaforme che sono volte al divertimento e all’intrattenimento della persona ha generato, specie negli ultimi anni, un grande interesse verso il gioco online. Si tratta di un modo di giocare e divertirsi sicuramente molto specifico, legato alla registrazione e al deposito monetario su determinate piattaforme, che permette di realizzare le proprie giocate seguendo un determinato metodo o uno stile di gioco specifico, che dipende da caso a caso.

I siti sono disparati, così come le tipologie di divertimento che possono essere ottenute: si parte dai siti dedicati alle scommesse nel mercato calcistico, dove possono essere effettuati dei pronostici a proposito di incontri, competizioni o prestazioni di giocatori, fino a giungere a piattaforme dove il divertimento è concepito in maniera differente. È il caso di ilgrattino.com , dove si può tentare la fortuna attraverso i Gratta e Vinci che, nel mercato italiano, sono particolarmente amati da parte del consumatore.

Gioco su console o piattaforme di role play game

A proposito di gioco online, un’altra opportunità sicuramente molto fiorente, nel mercato italiano, è quella dei giochi su console o piattaforme di role play game, che permettono di concepire il gioco in maniera completamente differente. Nel contesto videoludico italiano, negli ultimi anni, divertirsi è diventato molto più semplice non soltanto grazie alla nascita e allo sviluppo di console come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e tanto altro, ma anche grazie a specifici titoli che permettono di creare delle vere e proprie community, dove i giocatori possono esprimersi sfidando degli avversari, creando dei gruppi con amici e conoscenti, affrontando delle missioni in collaborazione e, in ultima analisi, divertendosi.

Negli ultimi anni sono nati e si sono sviluppati, ad esempio, i cosiddetti role play game, giochi che prevedono una collaborazione o una sfida tra gli utenti per il soddisfacimento di una missione o per il raggiungimento di un obiettivo, mentre sono sempre più forti e amati i battle royale nel mercato videoludico, che si fonda su alcuni titoli che, da Fortnite in poi, hanno avuto sempre più successo seguendo questa tendenza.

Social network

Si chiude con il fenomeno che più caratterizza le proprie esperienze online: i social network. Che si tratti di chattare, entrare in gruppi o canali, condividere informazioni, pubblicare foto o video, i social network sono alla base di un nuovo modo di vivere online e, per questo, costituiscono la fonte più forte e marcata di attività online, trattandosi di una delle passioni più importanti degli italiani.